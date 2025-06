Macron invita a evitare un'escalation incontrollata in medio oriente

In un momento di crescente tensione, il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello per evitare una "escalation incontrollata" in Medio Oriente. L'intervento è arrivato domenica sera, all'apertura di un nuovo consiglio di difesa e sicurezza, in seguito agli attacchi americani contro il programma nucleare iraniano.

"Nessuna risposta strettamente militare può produrre gli effetti desiderati", ha dichiarato il presidente francese all'inizio della riunione all'Eliseo. Ha poi aggiunto che "la ripresa di discussioni diplomatiche e tecniche è l'unico modo per raggiungere l'obiettivo che tutti perseguiamo: che l'Iran non possa dotarsi dell'arma nucleare, ma anche che non ci sia un'escalation incontrollata nella regione".

Macron ha descritto la situazione come un "momento grave per la pace e la stabilità nel Vicino e Medio Oriente, con impatti molto chiari anche per la nostra sicurezza collettiva". A suo parere, gli attacchi americani aprono "una nuova fase che impone ovviamente vigilanza e un'azione risoluta da parte nostra".