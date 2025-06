Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla nuova stringente normativa "antifumo" che entra in vigore in Francia il 1° luglio 2025 e che interessa i luoghi all'aperto, questa simpatica vignetta.



Dopo l'aumento delle sigarette (che costano anche il doppio che in Italia) ora entra in vigore una norma che riguarda i luoghi aperti al pubblico (giardini, passeggiate, spiagge...): l'augurio é possa indurre sempre meno giovani a scimmiottare gli adulti mettendo a serio repentaglio la propria salute.