L'Oroscopo di Corinne dall'11 al 17 luglio

ARIETE : Ma sono i disguidi a sbucare dal niente o siete voi ad ingigantire problematiche risolvibili con tenacia, pazienza ed uno spizzico di condiscendenza? In effetti, con Giove che guarda di cagnesco, il momento non è esilarante, la fiacca spadroneggia e i nervetti salticchiano però, dopo peripezie varie, vi toglierete una bella soddisfazione o passerete ore liete insieme a chi sa farvi divertire. Nello spostarvi attenti alle code e agli incoscienti. Week end gaudente.

TORO : Il fato non regala nulla e la cuccagna non si trova più neppure sulla cima della più alta montagna … Datevi dunque una scrollata, gioite delle minute letizie quotidiane, cercate di capire chi vi ama veramente, non fate i testoni e chiarite una delicata questione. Qualche nativo si concederà un viaggio altri preferiranno starsene tranquilli a meditare. Amica a cui proporre un drink, un caffè una cenetta o pizzetta. Un comunicato vi allibirà e una donna vi stupirà.

GEMELLI : Malgrado l’umore non sia al top riuscirete a strappare alla sorte delle decenti giornate. Sembra che un ingiurioso folletto arrecando ugge e contrattempi vi renda più agitati e nervosi del consueto ma, arrivando a breve risposte attese, potrete finalmente brindare all’ostacolo sormontato e alla riuscita meritata. Anche le finanze un pochettino si riequilibreranno. Con il caldo che imperversa state attenti a quello che mangiate: intingoli e salse sono sconsigliate!

CANCRO : Sfibrati e spossati anziché sentire le solfe di tutti, se fattibile, chiudete i battenti e concedetevi qualche giorno di vacanza, lontano da orari pressanti e veglie trillanti. Qualche nativo incepperà in contrattempi, altri gioiranno per una vittoria personale, altri ancora festeggeranno alla grande il proprio compleanno. Figlioli da accontentare in una richiesta e fine settimana all’insegna dell’ilarità. Fattibili pure dei favori da ricambiare e un benessere da salvaguardare.

LEONE : Se appartenete alla categoria dei pignoli che vanno a cercare il peletto nell’ovetto non stupitevi quantunque qualcuno vi riprendesse aspramente... Poi incrementate l’autostima, riposatevi prima di fondere a andate in fondo ad una faccenda dove, oltre non contarvela giusta, subentrano dei lati oscuri. Una donzella darà filo da torcere e due maschietti tenderanno a farvi dei dispetti. Bene per chi parte o partecipa a fiere, grigliate e spettacoli. Gioie da figlioli.

VERGINE : Avrete tanti assi nella manica: usateli saggiamente cercando di distinguere la sincerità dall’impostura ed evitando di credere a pettegolezzi preposti a sminuire chi conoscete… Poi pensate alle ferie, alla pace amorosa e familiare, mettete dei numeri al Lotto, coccolate chi vi vuole bene, attaccate i bronci ad un chiodo, variate look e valorizzatevi. Occhio solo alle turlupinature e ai conti troppo salati! Domenica incandescente o spostamento estenuante.

BILANCIA : A forza di trottare state mollando il tiro e per codesta ragione abbisognereste di relax quindi, se fattibile, regalatevi un fuori porta, malgrado nei prossimi giorni vi venga chiesto di essere presenti per sistemare delle faccende, così come scatterete pari a molle cercando di far ragionare un soggetto che non vuol vedere oltre il proprio naso. Fattibili degli inviti da accettare sapendovi però contenere nel mangiare! Ferie insolite per i nati in ottobre. Pancino disturbato.

SCORPIONE : Non essendo facile affrontare una settimana in cui l’energia e l’intraprendenza difettano sporadicamente andrete in tilt per poi tirare avanti in attesa di momenti migliori. Ma d’altronde, al di là di patemi ed ansie, conviene pigliare la vita con filosofia e cercare di assaporare questi buffi giorni d’estate. Se vi può consolare sappiate che presto vi caverete uno sfizietto, taglierete un traguardo o lenirete un acciacco. Fatti curiosi nel week end e rischio di multe.

SAGITTARIO : Più molli di una pappetta ciondolerete a destra e a manca crogiolandovi sull’amaca di indeterminatezze da debellare con la convinzione di riuscire a realizzare ciò che sta a cuore, così come un responso vi rasserenerà. Nel contempo qualcos’altro impensierirà, un equivoco si chiarirà, una novella rallegrerà, un evento entusiasmerà e così, tra alti e bassi, la settimana volerà! Chi si sposta in moto sia giudiziose e previdente! Propensione alle infiammazioni.

CAPRICORNO : Il 10 luglio la Luna si fa bella piena proprio nella vostra costellazione! Approfittatene per sistemare faccende, combinare qualcosina di carino, cavarvi un tarlo o un pallino, farvi avanti nella tortuosa via, compiere scelte amletiche, reclamare ragioni e rispetto, organizzare un evento, mettere in riga i saccenti e i prepotenti! Poiché la prudenza non è mai troppa siate molto accorti in tutto e fidatevi di pochi. Serate incantate per giovani innamorati. Cali di pressione.

ACQUARIO : Qualche intoppo potrebbe tenervi sulle spine per quanto concerne sollazzi e vacanze ma siate speranzosi in quanto una rogna si attenuerà oppure rinverrete l’equa soluzione e ciò che impediva di vivere sereni o prendere prese di posizione. Anche grazie al sestile di Saturno riuscirete in un intento così come dovrete accordarvi con un congiunto sull’impostazione delle prossime roventi giornate. Da non trascurare la salute specie se soffrite di circolazione e mal di schiena.

PESCI : Di cosine, sia buffe che carine, ne capiteranno diverse ma una in particolare vi coglierà alla sprovvista. In simultanea vi toccherà far buon viso a cattivo gioco, placare gli altrui spiriti bollenti, sistemare una questione pratica o posticipare un appuntamento. I più audaci si butteranno a capofitto in vacanze ardite, chi invece ha avuto dei problemi, dovrà posticiparle. Non da escludere corrucci per qualcuno, chiamate inaspettate e rischio di scivolate.



Le stelle, nelle notti d’estate, sembrano più incantevoli, spensierate e incantate…