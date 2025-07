Giovani protagonisti della città: nasce “Jeune & Niçois”, la guida per la nuova generazione

Una città pensata dai giovani e per i giovani. È questa la visione lanciata dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi, che ha presentato ufficialmente Jeune & Niçois, una guida completa rivolta ai giovani nizzardi e una piattaforma permanente di partecipazione per renderli parte attiva della trasformazione urbana e sociale della città.



«Dal 2008 la gioventù è al centro delle politiche pubbliche della nostra amministrazione», ha dichiarato Estrosi, evidenziando come il numero degli studenti in città sia raddoppiato in poco più di quindici anni.

Oggi, Nizza conta 43.000 giovani tra i residenti, circa il 12% della popolazione, e oltre 50.000 studenti. Un segmento importante che riceve ogni anno 13 milioni di euro in investimenti pubblici, attraverso la città e la Métropole Nice Côte d’Azur.





Un punto di riferimento per orientarsi e partecipare

La guida Jeune & Niçois, disponibile online dal 10 luglio e distribuita anche fisicamente a partire dal 15 luglio, è pensata per offrire ai giovani uno strumento chiaro e aggiornato con tutte le risorse utili: formazione, lavoro, salute, alimentazione, sport, alloggio, mobilità, cultura e impegno civico.



Nonostante l’esistenza di molti strumenti e agevolazioni, le recenti consultazioni promosse dal Comune hanno rivelato che gran parte di questi servizi sono ancora poco conosciuti tra i giovani.

Da qui la decisione di realizzare un unico supporto informativo centralizzato, accessibile su Nice.fr e Allo Mairie, e distribuito tramite i partner istituzionali.



Una voce sempre aperta per le nuove generazioni

Oltre alla guida, prende vita anche un canale di ascolto permanente: la piattaforma jeparticipe.nice.fr è ora attiva per accogliere idee, esigenze e proposte dei giovani in tempo reale. Il primo test ha già dato risultati incoraggianti: tra il 19 giugno e il 6 luglio sono arrivate oltre 500 partecipazioni.



«Vogliamo semplificare l’accesso alle risorse e dare ai giovani lo spazio che meritano nella definizione delle politiche pubbliche», ha sottolineato Estrosi. «Il futuro di Nizza è nelle mani della sua gioventù».



Con questa iniziativa, la città punta a rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e a costruire una Nizza più inclusiva, dinamica e partecipata.