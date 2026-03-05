Nizza, il brunch diventa “californiano”: al Pam Hotel si parte dal mercoledì

Non solo la domenica. Nel quartiere Riquier, a due passi da place Garibaldi, il Nice Pam Hôtel lancia un nuovo brunch che strizza l’occhio alla California e amplia l’appuntamento conviviale a cinque giorni su sette. L’offerta è disponibile dal mercoledì al sabato dalle 6.30 alle 14.30, la domenica fino alle 15.30, negli spazi del Pamela’s Bar & Restaurant.



L’idea è quella di trasformare il brunch in un rito settimanale, tra neon, suggestioni surf e cucina colorata in stile West Coast.

Due le formule proposte: si può scegliere liberamente dal menù, con prezzi compresi tra 3,50 e 13,50 euro, oppure optare per la versione “su misura” a 30 euro, che include buffet illimitato e due piatti, salati e/o dolci, selezionati alla carta.

A completare l’esperienza, una proposta lunch con piatti più strutturati.

La carta spazia tra dolce e salato, con un equilibrio tra comfort food e piatti healthy. Nel buffet trovano spazio torte fatte in casa, creme spalmabili artigianali, uova strapazzate e altre specialità. Tra i dolci alla carta compaiono pancake soffici, banana bread, brioche perduta e açaí bowl.

Sul fronte salato, largo ai classici del brunch californiano come avocado & salmon toast, uova preparate al momento e diverse proposte originali. Per chi desidera un pranzo più completo, sono disponibili insalate, piatti di carne e pescato del giorno, accompagnati da smoothie detox e centrifughe di frutta.



Quattro stelle e certificazione ambientale Clef Verte, il Nice Pam Hôtel si definisce un indirizzo lifestyle ispirato all’energia solare della California.

La struttura conta 102 camere distribuite su cinque piani, di cui quattro accessibili a persone con mobilità ridotta. Le stanze, arredate con tonalità vivaci e richiami rétro, possono ospitare fino a cinque persone.



Oltre all’accoglienza alberghiera, l’hotel punta su un’offerta trasversale che include ristorante e bar aperti durante la settimana e un calendario di serate con dj set e musica dal vivo nel fine settimana. L’obiettivo è chiaro: fare del brunch non solo un pasto, ma un’esperienza da vivere in qualsiasi giorno della settimana.





