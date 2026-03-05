Monaco pianta un olivo secolare a Osaka: simbolo di amicizia e cooperazione con il Giappone

Ulivo secolare: nuovo simbolo di amicizia e cooperazione tra Monaco e il Giappone.

Un ulivo secolare proveniente dal Principato di Monaco è diventato un nuovo simbolo di amicizia e cooperazione tra Monaco e il Giappone. L’albero, che ha più di 500 anni, è stato donato dal Principe Sovrano di Monaco alla città di Osaka in occasione della Giornata Nazionale di Monaco all’Expo 2025 Osaka Kansai.

La cerimonia ufficiale di svelamento della targa commemorativa che accompagna l’ulivo si è svolta alla presenza di Kristina Djordjevic, Commissario generale aggiunto del Padiglione di Monaco all’Expo 2025 Osaka Kansai. All’evento ha partecipato anche il direttore generale dell’Osaka World Expo Promotion Bureau, M. Misono, in rappresentanza della città di Osaka.

L’ulivo, tradizionalmente simbolo di pace, longevità e dialogo tra i popoli, rappresenta un segno tangibile e duraturo dei rapporti di amicizia tra il Principato di Monaco e il Giappone. Il dono del Principe Sovrano intende sottolineare la volontà di rafforzare ulteriormente i legami culturali e istituzionali tra le due realtà.

L’albero è stato piantato nel Tsurumi Ryokuchi Park di Osaka, dove è destinato a diventare un punto di riferimento simbolico per i visitatori e per la comunità locale. Con le sue radici profonde e la sua lunga storia, l’ulivo incarna il desiderio di continuità, cooperazione e comprensione reciproca tra Monaco e il Giappone.

La cerimonia di svelamento della targa commemorativa segna così un nuovo passo nello sviluppo delle relazioni tra il Principato di Monaco e la città di Osaka, consolidando un legame che guarda al futuro nel segno della collaborazione internazionale e del dialogo tra culture.