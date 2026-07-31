Ballets de Monte-Carlo, ecco la stagione 2026-2027: grandi classici, nuove creazioni e Monaco Dance Forum

I Ballets de Monte-Carlo hanno annunciato il programma della stagione 2026-2027, che si svolgerà nel Principato di Monaco da ottobre 2026 a luglio 2027 tra la Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo, il Grimaldi Forum e altri luoghi simbolo del Principato. Il cartellone riunisce produzioni della compagnia diretta da Jean-Christophe Maillot, appuntamenti del Monaco Dance Forum, eventi dell'Académie Princesse Grace e iniziative dedicate al pubblico.

La stagione prenderà il via con Roméo et Juliette di Jean-Christophe Maillot, in scena alla Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo il 29, 30 e 31 ottobre alle 19.30 e il 1° novembre 2026 alle 15.00. Seguiranno al Grimaldi Forum Bronia di Antonio De Rosa e Mattia Russo (Kor'sia) insieme ad Altro Canto di Jean-Christophe Maillot il 19, 20 e 21 dicembre 2026, mentre tra il 28 e il 31 dicembre 2026 e il 2 gennaio 2027 tornerà Ma Bayadère di Jean-Christophe Maillot, con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Garrett Keast.

Il Monaco Dance Forum proporrà, nell'aprile 2027, Songs of the Bulbul di Aakash Odedra, la creazione di danza inclusiva Lever les yeux di Cécile Martinez con la Compagnie 6ème Sens, Death in Venice della Scirocco Winndance Company con coreografie di Imre e Marne Van Opstal, Omar Román de Jesús e Rainer Behr, insieme a Bridge of Sighs di John Neumeier. In programma anche La Consagracion de la Primavera di Israel Galván, accompagnato al pianoforte da Daria van den Bercken ed Erard Bouwhuis.

Sempre ad aprile, i Ballets de Monte-Carlo presenteranno la Soirée Bartók, composta da Le Mandarin Merveilleux di Jean-Christophe Maillot e Le Prince de Bois di Alexeï Ratmansky, con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Elias Brandy. Il 17 maggio 2027 è inoltre prevista la cerimonia di apertura dei Jeux des Petits États d'Europe con il progetto Choré-Voix, in Place du Palais, con ulteriori informazioni che saranno comunicate successivamente.

La parte conclusiva della stagione comprenderà il Gala dell'Académie Princesse Grace il 18 e 19 giugno 2027, La Mégère Apprivoisée di Jean-Christophe Maillot dal 24 al 27 giugno, il doppio programma See You di Paul Lightfoot e Violin Concerto di George Balanchine dall'8 all'11 luglio, oltre a Cendrillon di Jean-Christophe Maillot, in scena dal 22 al 25 luglio 2027, tutti alla Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo.

Il calendario comprende inoltre gli spettacoli Les Imprévus all'Atelier des Ballets de Monte-Carlo, la proiezione del film Drôle de Frimousse di Stanley Donen con Audrey Hepburn e Fred Astaire, un workshop di danza in famiglia, la performance Pas Croisés al Musée National Marc Chagall e il progetto educativo Choré-Voix "On danse?".

I biglietti sono disponibili presso il Grimaldi Forum, l'Atrium dell'Opéra de Monte-Carlo e online sui siti https://www.balletsdemontecarlo.com/fr e https://www.montecarloticket.com/.

Lo spettacolo Ma Bayadère del 31 dicembre 2026 non è compreso negli abbonamenti.



Con la presentazione della stagione 2026-2027, i Ballets de Monte-Carlo danno appuntamento al pubblico al prossimo autunno e augurano a tutti una buona estate!