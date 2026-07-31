Vanessa Paradis protagonista questa sera al Monte-Carlo Summer Festival 2026

Questa sera, venerdì 31 luglio, Vanessa Paradis salirà sul palcoscenico dell'Opéra Garnier di Monte-Carlo nell'ambito del Monte-Carlo Summer Festival 2026. Il concerto, con inizio alle ore 20:30, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della rassegna estiva organizzata da Monte-Carlo Société des Bains de Mer e segna il ritorno dell'artista nel Principato con un progetto musicale completamente rinnovato.

Il recital sarà incentrato sul suo ottavo album in studio, pubblicato nell'autunno del 2025, il primo lavoro discografico dopo "Les Sources" del 2018. Il nuovo progetto nasce dalla collaborazione con Étienne Daho e Jean-Louis Piérot, due figure di riferimento della musica francese contemporanea, che hanno affiancato Vanessa Paradis nella scrittura, nella composizione e nella produzione artistica dell'album.

Secondo la presentazione ufficiale del Monte-Carlo Summer Festival, il nuovo repertorio alterna atmosfere eteree a momenti più energici, proponendo un universo musicale ispirato al pop e al soul degli anni Sessanta e Settanta. Lo stesso progetto riflette il desiderio condiviso dagli artisti di reinterpretare quelle influenze attraverso una sensibilità contemporanea, mantenendo al centro melodie luminose e arrangiamenti raffinati.

Il disco rappresenta una nuova collaborazione con Étienne Daho, musicista e autore con cui l'artista condivide da molti anni un'affinità musicale, mentre Jean-Louis Piérot firma una produzione elegante, costruita con particolare attenzione alla qualità degli arrangiamenti e delle sonorità.

Il concerto di questa sera offrirà al pubblico l'occasione di ascoltare dal vivo il nuovo repertorio accanto ad alcuni dei brani che hanno segnato la carriera dell'artista. Vanessa Paradis è una delle interpreti più rappresentative della musica francese contemporanea. Divenuta celebre a livello internazionale nel 1987 con il singolo "Joe le Taxi", ha costruito negli anni una carriera che unisce musica e cinema, collaborando con alcuni dei più importanti autori, musicisti e registi francesi e internazionali.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato album di grande successo e interpretato canzoni entrate stabilmente nel repertorio della musica francese, tra cui "Be My Baby", "Divine Idylle", "Dès que j'te vois" e "Il y a". Parallelamente all'attività musicale, Vanessa Paradis si è affermata anche come attrice, ricevendo numerosi riconoscimenti per le sue interpretazioni cinematografiche.

Ad accogliere il concerto sarà l'Opéra Garnier di Monte-Carlo, storico teatro inaugurato nel 1879 e progettato dall'architetto Charles Garnier, autore anche dell'Opéra di Parigi. Considerato uno dei simboli culturali del Principato di Monaco, il teatro offre un'atmosfera particolarmente raccolta e un'acustica di eccellente livello, caratteristiche che lo rendono la cornice ideale per un concerto dal forte carattere intimista.

Il Monte-Carlo Summer Festival 2026, in programma dal 3 luglio al 15 agosto, continua a confermarsi tra gli appuntamenti musicali più prestigiosi dell'estate europea. L'edizione di quest'anno riunisce artisti di fama internazionale come Jon Batiste, Jason Derulo, The Last Dinner Party, Aya Nakamura, Juanes, John Legend, LP, Lisa Stansfield e Laura Pausini, proponendo un cartellone che spazia tra pop, rock, soul, jazz e musica d'autore.

Il concerto di Vanessa Paradis rappresenta uno dei momenti più significativi dell'edizione 2026 del festival. Con un nuovo album accolto con grande interesse dal pubblico e dalla critica francese e una carriera che continua a distinguersi per eleganza, coerenza artistica e continua ricerca musicale, l'artista è pronta a regalare al pubblico dell'Opéra Garnier una serata all'insegna della musica francese contemporanea, tra nuove composizioni e alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico.