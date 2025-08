Hotel des Polices, consegna rinviata al 2026: quasi un anno di ritardo sul cantiere (Foto)

Slitta all’ottobre 2026 la consegna dell’“Hotel des Polices” di Nizza, il maxi complesso destinato a ospitare la polizia nazionale e municipale.

L’inaugurazione, inizialmente prevista per la fine del 2025, subirà un ritardo di quasi dodici mesi a causa di decisioni ministeriali rimaste in sospeso, legate alla riorganizzazione della polizia nazionale e aggravate dall’assenza, da un anno, di un direttore di progetto nominato dallo Stato.



Alle incertezze amministrative si aggiungono difficoltà finanziarie: lo Stato deve ancora versare 34 milioni di euro, 30 per l’acquisto dei terreni e 4 come saldo di somme anticipate dal Comune alla fine del 2024.





La ripartizione dei costi resta invariata: 170 milioni a carico dello Stato e 50 milioni del Comune di Nizza, cui si sommano 20 milioni per il Chuc, il centro di ipervisione e comando urbano.



Durante un sopralluogo, l’amministrazione comunale ha visitato le aree dedicate alla polizia municipale, al Chuc e alla futura sala Coc, cuore operativo in caso di emergenze.

Sul fronte dei lavori, il grosso delle opere strutturali dovrebbe concludersi entro marzo 2026, con alcune aree già completate, come la nuova zona di custodia cautelare della polizia nazionale che disporrà di 40 celle individuali e 17 collettive, un netto incremento rispetto alla capienza attuale.



Il primo smontaggio di una gru è previsto nei prossimi giorni, mentre la seconda sarà rimossa all’inizio dell’autunno. L’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi dovrebbero consentire una migliore operatività, rafforzando la capacità di contrasto alla criminalità sul territorio.