Safari in Tanzania. Cosa vedere in 7 giorni

Un safari in Tanzania è il viaggio di una vita, un'esperienza indimenticabile che rapisce i sensi con le sue innumerevoli bellezze naturali, con la sua atmosfera che trasmette una sensazione di pace interiore, con i suoni di una fauna ricca di tante specie animali. I luoghi da visitare sono tanti, ma con questa guida dettagliata ti porteremo alla scoperta dei posti più belli da esplorare in 7 giorni e innamorarti di questa terra d'Africa.

Arusha: punto di partenza ideale per un safari in Tanzania

Il Parco Nazionale di Arusha, situato vicino alla omonima città, è la base ideale da cui partire per un safari in Tanzania alla scoperta dei Big Five (elefante, rinoceronte, bufalo, leone, leopardo). Anche se rappresenta uno dei parchi meno estesi della Tanzania, offre un mix staordinario di paesaggi diversi tra loro, dalle foreste pluviali montane alle savane boscate, dalle praterie fino ai laghi alcalini come i sette laghi Momela, noti per i meravigliosi fenicotteri e i colori unici dati dalle alghe.

Nel mezzo del parco si eleva il Monte Meru (4.566 m), un antico vulcano ricoperto da boschi di bambù, prati fioriti e una fauna ricca di specie animali come bufali, antilopi, leopardi e 400 specie di uccelli.

Sul Meru è possibile fare trekking, il modo migliore per prepararsi alla scalata del famoso Kilimanjaro.

Altra bellezza da non perdere è il Cratere di Ngurdoto, un'emozionante destinazione turistica con la sua caldera di 3.2km di diametro e 300mt di profondità, è soprannominato "Piccolo Ngorongoro" perché simile a una miniatura del suo grande omonimo.

Il cratere è raggiungibile da Arusha città e il relativo parco è poco affollato, perfetto per un’esperienza immersiva nella natura selvaggia.

Parco Nazionale del Tarangire

A sole 2 ore da Arusha, si trova il Parco Nazionale del Tarangire caratterizzato da estensioni di verde lussureggiante grazie alla presenza dell'omonimo fiume. Qui si trovano i maestosi Baobab, alberi che possono raggiungere anche i 25 metri di altezza.

Nel Tarangire è possibile vedere antilopi, gnu, zebre, leoni e ghepardi, ma l'attrazione principale è rappresentata dagli elefanti.

Parco Nazionale del Serengeti

Il Parco Nazionale del Serengeti è uno dei luoghi più incantevoli da esplorare con un safari in Tanzania, un luogo simbolo di questa terra selvaggia.

Con i suoi 14.763 km² di pianure infinite, savane dorate, kopjes rocciosi e fiumi sinuosi, il Serengeti è una delle meraviglie naturali più famose al mondo, dichiarata Patrimonio UNESCO.

Questo parco è famoso soprattutto per la Grande Migrazione, uno degli spettacoli naturali più impressionanti dell'intero pianeta.

Uno scenario dove si possono ammirare circa 1,5 milioni di gnu e 200.000 zebre (oltre a migliaia di gazzelle) attraversare il parco in un ciclo continuo alla ricerca di pascoli freschi, acqua e partner per accoppiamenti.

Questo fenomeno, che si svolge tra luglio e ottobre verso il confine con il Kenya, e al ritorno tra novembre e aprile, offre una visione affascinante della lotta per la sopravvivenza di migliaia di animali che rischiano la vita per la presenza di famelici predatori sempre in agguato, come leopardi, leoni, ghepardi e iene.

Cratere di Ngorongoro

Questo parco è una gemma di rara bellezza, uno dei posti più affascinanti del pianeta, il Ngorongoro è il cratere più famoso del continente africano. Le sue dimensioni lo posizionano tra i crateri più grandi al mondo e il paesaggio dona forte emozioni a ogni turista grazie a una fusione perfetta tra praterie, paludi, laghi e aree boschive dove si può ammirare la convivenza tra animali selvatici e le tribù di cultura Masai.

Situato a circa 180 km da Arusha, il parco è considerato una delle meraviglie del Paese grazie alla conservazione del territorio.

Da non perdere è il trekking sul cratere del Ngorongoro, una volta percorsa la strada accidentata, si giunge sul bordo del cratere, e qui ogni fatica svanisce dinnanzi allo spettacolare paesaggio disegnato da ripidi pareti vulcaniche che custodiscono il segreto di un ambiente incontaminato di ampie savane, macchie di acacie e i riflessi di luce che provengono dalle acque di laghi e paludi.

Utilizzando un binocolo si possono ammirare in lontananza branchi di bufali, immense praterie e proseguendo tra le estese regioni erbose è possibile incrociare leoni in agguato in attesa di catturare la preda ideale tra innumerevoli gnu, zebre, gazzelle e bufali.

Kilimangiaro

Sono migliaia ogni anno i turisti che optano per un safari in Africa scegliendo la Tanzania come luogo d'arrivo, e in particolare, tra le loro mete, scelgono il famoso monte Kilimanjaro, la vetta più alta dell'Africa.

È una delle tappe più gettonate, soprattutto dagli amanti delle escursioni e del trekking per i tanti percorsi che offre, dai più complessi a quelli più adatti a i meno esperti.

Il Kilimangiaro si eleva in tutta la sua imponenza dal mezzo della savana, per raggiungere la vetta bisogna attraversare: foresta pluviale, brughiera ed il proibitivo ed ostile ambiente d'alta montagna.

Oltre a essere una meta spettacolare, immersa in un contesto naturalistico di grande fascino e ricca biodiversità, il parco e il monte offrono anche tante possibilità di esplorazione per gli amanti delle escursioni.

Marangu Route è la via più conosciuta per raggiungere la vetta, è chiamata anche la via "Cola-cola route" per mezzo delle bottigliette della famosa bevanda che gli abitanti vendevano agli assetati escursionisti che transitavano lungo il percorso.

Questo è l'unico tragitto tra i sette esistenti che offre la possibilità di pernottare in rifugi e non in tenda.

Lago Eyasi – Incontro con gli Hadzabe

Incastonato come una pietra preziosa nel cuore della Tanzania, si trova il meraviglioso Lago Eyasi, un lago salato situato a sud-ovest del cratere di Ngorongoro.

Circondato da un paesaggio variegato che va dalla savana arida alle rigogliose foreste di acacie e baobab, il lago Easy è meta ideale per gli amanti delle autenticità naturali.

In questo luogo si possono incontrare gli Hadzabe, una tribù di cacciatori e raccoglitori di radici che vive in simbiosi con la natura.

Non può mancare l'appuntamento per assistere a una battuta di caccia di questa tribù, provare emozioni uniche che aiutano a meglio comprendere lo stile di vita antico di questi indigeni.

A seguire una visita ai Datoga, tribù di pastori che vive nei pressi del lago Easy, noti per la loro abilità nella lavorazione dei metalli, vendono i loro oggetti artigianali nei mercati locali per sostenere l'economia della propria comunità.

Zanzibar: un'oasi tropicale all'insegna del relax

Dopo la polvere dei percorsi della savana, la fatica del trekking su vie montuose e l’adrenalina di un safari in Tanzania, Zanzibar è la meta perfetta per trascorrere giorni di relax a contatto con il fascino irresistibile di quest'oasi tropicale ricca di colori.

Chi decide di effettuare un viaggio in Africa deve assolutamente visitare quest'isola che s'affaccia nell'oceano indiano e da molti definita come l'isola delle spezie, dei tramonti infuocati e dalle spiagge bianchissime come borotalco con acque azzurre come il cielo.

Le incantevoli spiagge di Kendwa e Nungwi, sono perfette per rilassarsi o tuffarsi per ammirare la vita marina praticando snorkeling tra i coralli dai colori vivaci come quelli dell’atollo di Mnemba, un paradiso sottomarino brulicante di pesci tropicali.

A Stone Town, il cuore pulsante di Zanzibar, potrai calarti tra i vicoli colorati e le case in pietra corallina, ammirare le porte intagliate e il profumo persistente di spezie come cannella, chiodi di garofano e zafferano provenienti dal mercato di Darajani.

Zanzibar è il connubio perfetto tra storia, avventura e relax, il posto ideale per viaggiatori di ogni età, meta perfetta per coronare il tuo viaggio in Africa con un’esperienza indimenticabile.

