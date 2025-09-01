Lusso e artigianato: a due passi da Monaco un negozio dedicato ai bastoni da passeggio

Il prestigio del fatto a mano

A Monaco e sulla Costa Azzurra, il lusso e l’artigianato occupano un posto centrale. Il bastone da passeggio non fa eccezione: i bastoni artigianali da passeggio incarnano un sapere unico, tra tradizione ed esclusività.

Mistercanne, uno scrigno per i collezionisti

A Nizza, il negozio Mistercanne propone modelli artigianali in legni pregiati, arricchiti da anelli metallici e impugnature scolpite. Ogni pezzo racconta una storia e conquista sia gli amanti del lusso sia i collezionisti.

Una clientela internazionale

Numerosi clienti italiani e monegaschi varcano le porte di questo negozio. Per prolungare l’esperienza, il sito bastonidapasseggio.com rende queste creazioni accessibili anche online.

Riquadro pratico: Perché scegliere un bastone artigianale?

· Un oggetto unico, realizzato a mano.

· Una durata superiore rispetto ai modelli standard.

· Un valore patrimoniale ed estetico.

Quando la tradizione incontra l’innovazione

Il bastone artigianale illustra la capacità dell’artigianato di reinventarsi per rispondere alle esigenze moderne, preservando al tempo stesso la propria autenticità.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.