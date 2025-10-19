 / Altre notizie

Altre notizie | 19 ottobre 2025, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Occhio alla castagna!

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla castagna, frutto per antonomasia dell'autunno, questa simpatica vignetta.

Attenzione, però: bisogna sceglierla bene e non fare confusione....

Beppe Tassone

