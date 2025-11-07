 / Business

CasAmica onlus riceve il premio speciale “Grande Milano” all’Evolution Horizon Award 2025

La seconda edizione dell’evento firmato dal gruppo editoriale More News ha valorizzato le eccellenze dell’imprenditoria italiana sostenibile ed innovativa 

Si è svolto il 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione. 


 

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.
 

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati alcuni riconoscimenti speciali, tra cui il Premio “Grande Milano” conferito a CasAmica Onlus, organizzazione di volontariato fondata da Vincenzo Vedani, scomparso lo scorso settembre. Dal 1986 CasAmica accoglie malati e familiari in difficoltà provenienti da tutta Italia per curarsi lontano da casa e nel marzo 2026 festeggerà i suoi quarant’anni di attività. A consegnare il premio alle figlie, Marinella e Sofia Vedani, è stato l’onorevole Fabrizio Sala, già assessore alla Casa.
 

Vedi qui l’intervista con Marinella Vedani   


 

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.
 

www.evolutionhorizonaward.com

