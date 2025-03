Si sono riaccesi i riflettori sull'iconico Moods di Monaco: ecco il New Moods [VIDEO]

L'emblematico Moods riapre i battenti e diventa New Moods. Una rinascita che (ri)accende i riflettori su un luogo leggendario, animato da una passione autentica per lo spettacolo. Un simbolo della vita notturna nel Principato. Questa sala spettacoli e concerti, alla quale i monegaschi e gli aficionados di Monaco sono sempre stati molto legati, si reinventa.

Lo spettacolo in primo piano

Allo stesso tempo sala spettacoli e sala concerti, palco di stand-up comedy e comedy club, il New Moods offre una programmazione gioiosa e conviviale incentrata sulla musica dal vivo: rock, blues, pop, elettronica, varietà..., oltre a risate e nuove scoperte. Un eclettismo costante che dà ampio spazio a cover e omaggi, a comici, nuovi talenti e serate a tema, e che dimostra che anche nella bassa stagione c'è sempre qualcosa da fare nel cuore pulsante di Monaco.

Ritrovarsi nel cuore di Monaco

In questo luogo a misura d'uomo ci si ritrova per trascorrere una serata conviviale, lasciarsi sorprendere, ridere e fare festa. La posizione del New Moods, nel cuore di Monaco, sotto la Place du Casino Monte-Carlo, lo rende un luogo imperdibile e facilmente accessibile. A due passi da locali come il Café de Paris Monte-Carlo, il Casino de Monte-Carlo, l'Amazonico Monte-Carlo o il Buddha Bar Monte-Carlo, consente anche di continuare la serata per fare il pieno di emozioni.

Che lo si frequenti per assistere a uno spettacolo, partecipare a un AfterWork, bere un ultimo drink, incontrarsi tra amici o immergersi nella vita locale... Il New Moods propone un arredamento confortevole e un’atmosfera accogliente, leggera e festosa che riflette tutta l'energia di Monaco.

La sera di sabato 30 novembre scorso si è tenuta l’attesissima inaugurazione ufficiale del New Moods in presenza delle Altezze Serenissime, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, accompagnati da Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e da S.E. Didier Guillaume, Ministro di Stato. All'inaugurazione hanno partecipato anche Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale e Georges Marsan, Sindaco di Monaco.