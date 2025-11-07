Evolution Horizon Award﻿ 2025: Fabrizio Sala﻿ consegna il Premio Speciale “Grande Milano”

Lo scorso 3 novembre, nella suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano, si è svolta la seconda edizione dell’Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

In questo contesto l’onorevole Fabrizio Sala - già Assessore alla Casa, Housing Sociale, Expo Milano 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Lombardia nonché ex Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione e ex Vicepresidente della Regione Lombardia - ha conferito il Premio Speciale Grande Milano a CasAmica Onlus, riconoscendo il valore sociale e l’importanza dell’impegno dell’associazione. L’onorevole, infatti, ha da sempre sostenuto con convinzione l’innovazione, principio cardine e distintivo insito nel DNA di questo premio.



Vedi qui l’intervista con Fabrizio Sala

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

