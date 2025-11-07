La Boutique Marine Collection premiata a Milano con l’Eha Fashion

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con l’imprenditore Massimo Della Torre, co - fondatore - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Fashion è andato a La Boutique Marine Collection di Castenedolo (BS), con la seguente motivazione: è una collezione di prodotti tessili, piatti, calici, posate, profumatori d’ambiente e prodotti dedicati alla nautica e agli armatori. Una collezione che nasce dall’incontro tra l’eleganza senza tempo del design italiano e le esigenze tecniche e funzionali della vita in barca. Ogni dettaglio, ogni materiale e ogni scelta stilistica, sono pensati per offrire un’esperienza unica ed irripetibile, rendendo la permanenza a bordo raffinata e confortevole.



Vedi qui l’intervista con Gabriele Chizzola

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

www.evolutionhorizonaward.com