Cannes accende i riflettori sul cinema del futuro: arriva il World AI Film Festival

Il cinema incontra l’intelligenza artificiale e guarda al futuro. Il 21 e 22 aprile 2026 la città francese ospiterà la seconda edizione del World AI Film Festival (WAiFF), evento internazionale dedicato alle nuove frontiere della creazione audiovisiva, sempre più influenzata dalle tecnologie emergenti.



Organizzato dal Dipartimento delle Alpi Marittime insieme alla Maison de l’IA e all’Institut EuropIA, con il sostegno della Città di Cannes, il festival si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti di riferimento a livello mondiale per esplorare il rapporto tra arte, cinema e intelligenza artificiale.





Un ponte tra tecnologia e creatività

L’obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare l’IA in uno strumento al servizio della creatività, senza sostituire il ruolo centrale dell’artista.

Un concetto ribadito anche dalle istituzioni locali, che vedono in questo evento un’opportunità per rafforzare il territorio come laboratorio d’innovazione culturale.



Non a caso Cannes, già simbolo dell’eccellenza cinematografica mondiale, si conferma ancora una volta palcoscenico privilegiato per intercettare le evoluzioni dell’industria audiovisiva, inserendo il WAiFF nel più ampio progetto “Cannes On Air”, volto a rendere la città un hub internazionale della scrittura e produzione audiovisiva.



Un festival globale in forte crescita

I numeri raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione il successo della manifestazione: sono 5.474 i film ricevuti, provenienti da oltre 80 Paesi, tra cui Cina, Corea del Sud, Giappone, Brasile, Francia, Stati Uniti e India. Di questi, 412 sono stati selezionati per la finale in programma sulla Croisette.



Prima dell’approdo a Cannes, il festival ha fatto tappa in diverse città del mondo – da San Paolo a Seul, da Kyoto a Pechino – confermando il carattere internazionale e la crescente attenzione verso le nuove forme di narrazione generate o assistite dall’intelligenza artificiale.



Due giorni tra proiezioni, incontri e dibattiti

Il programma si svilupperà in quattro sedi simbolo della città, il Palais des Festivals, l’hotel Marriott, lo spazio Miramar e il cinema Les Arcades e alternerà momenti aperti al pubblico e appuntamenti professionali.



In calendario: proiezioni dei film in concorso, keynote e conferenze internazionali, tavole rotonde dedicate agli aspetti artistici, economici e giuridici dell’IA, oltre a incontri tra creatori, produttori, ricercatori e appassionati. Spazio anche al networking e alle opportunità di collaborazione tra i protagonisti del settore.



Ospiti e protagonisti

A guidare questa seconda edizione sarà una giuria d’eccezione, con la presidenza affidata all’attrice internazionale Gong Li. Accanto a lei, altre figure di primo piano del cinema come Agnès Jaoui, mentre il ruolo di presidente d’onore sarà ricoperto dal regista Claude Lelouch.



Il festival si aprirà e si chiuderà con due serate ufficiali, culminando nella cerimonia di premiazione che celebrerà le migliori opere capaci di unire innovazione tecnologica ed emozione narrativa.



Il cinema nell’era dell’IA

Dal cortometraggio al lungometraggio, dai documentari alle micro-serie, fino alla pubblicità e all’animazione: il WAiFF abbraccia tutte le forme dell’immagine in movimento, mettendo in luce come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo linguaggi, estetiche e modalità produttive.



Una trasformazione che non cancella l’essenza del cinema, ma ne amplia le possibilità. Perché, come sottolineano gli organizzatori, la tecnologia può aprire nuovi orizzonti, ma resta l’uomo – con la sua sensibilità e capacità di raccontare storie – il vero motore della creazione.





