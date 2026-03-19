Conto alla rovescia per Master Expo 2026: Sanremo si prepara a diventare la capitale dell’accoglienza e del gusto

Il countdown è ufficialmente iniziato. Tra meno di una settimana, il cuore pulsante della Città dei Fiori tornerà a battere per il mondo dell’ospitalità d’eccellenza. Dal 24 al 26 marzo, i saloni del Palafiori si trasformeranno nel quartier generale di Master Expo 2026, l'evento di riferimento che mette in vetrina il meglio del settore alberghiero e della ristorazione.

Giunta alla sua settima edizione, la kermesse si presenta quest'anno con numeri da record, confermandosi un hub strategico per trasformare il Ponente Ligure in un punto di riferimento internazionale per l’hotellerie di alto livello.

Eccellenza e ospitalità: il binomio vincente

L'obiettivo è chiaro: non solo una fiera commerciale, ma un vero motore di sviluppo economico per la Riviera. "La settima edizione conferma la nostra missione: mettere al centro l'eccellenza. Selezioniamo con estrema cura chi partecipa perché crediamo che solo dal confronto tra i migliori possano nascere nuove opportunità per le nostre strutture turistiche", spiega l'ideatore e fondatore Gianfranco Mastrantuono. "Master Expo è il motore che spinge il Ponente verso un modello di ospitalità sempre più evoluto e competitivo".

I punti salienti dell'edizione 2026

L'evento offrirà una panoramica a 360 gradi sul futuro del settore, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni:

Oltre 80 espositori: Le migliori aziende del settore presenteranno innovazioni tecnologiche, design e prodotti gourmet.

Focus Formazione: Sessioni dedicate ai giovani talenti locali per colmare il gap tra scuola e mondo del lavoro.

Workshop specialistici: Approfondimenti sulle ultime tendenze del mercato turistico e della sostenibilità in cucina.

Come partecipare

L'appuntamento è ormai alle porte. Per i professionisti del settore e gli appassionati del mondo dell'ospitalità, è possibile consultare il programma dettagliato, l'elenco dei workshop e le modalità di ingresso direttamente sul sito ufficiale: www.masterexpo.it.