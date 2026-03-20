Il Village Charlot celebra il Festival del Cortometraggio con una settimana di proiezioni per tutte le età a Beausoleil

In occasione del Festival del Cortometraggio, il Village Charlot di Beausoleil aderisce all’iniziativa nazionale con una settimana interamente dedicata al cinema breve, offrendo al pubblico una selezione di programmi accessibili a tutte le fasce d’età. L’appuntamento si svolgerà presso la sede del Village Charlot, in avenue du Maréchal Foch, e rappresenta un’opportunità culturale pensata per avvicinare bambini, ragazzi e famiglie al linguaggio cinematografico, nelle giornate di mercoledì 25 e sabato 28 marzo.

Le proiezioni, concepite come veri e propri momenti di condivisione, saranno accompagnate da spazi di dialogo e confronto, favorendo un’esperienza partecipativa e formativa. Per questa edizione, il Village Charlot ha scelto di intrecciare il tema del Printemps des Poètes con quello della libertà, proponendo una programmazione capace di offrire uno sguardo sensibile e poetico sul mondo contemporaneo.

Il programma si articola in due giornate principali:

Mercoledì 25 marzo

Ore 15.30: Temps libre (35 minuti), dedicato ai bambini dai 5 ai 7 anni

Ore 16.30: Bien dans ma tête (51 minuti), per la fascia 7-10 anni

Sabato 28 marzo

Ore 15.30: Trouver sa place (50 minuti), per ragazzi dai 10 ai 13 anni

Ore 16.30: On n'est pas prêt d'être des héros (12 minuti), per 10-12 anni

Ore 17.00: Mademoiselle Kiki (14 minuti), dai 12 anni in su

L’iniziativa si inserisce nel panorama delle attività culturali e ricreative del territorio, valorizzando il cinema come strumento educativo e di scoperta. Grazie a una proposta variegata e calibrata per età, il Village Charlot si conferma un punto di riferimento per la diffusione della cultura cinematografica e per la promozione di eventi accessibili e inclusivi.

