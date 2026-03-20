Il tour nazionale della Dictée en Gare 2026: protagonista Rachid Santaki nella prima tappa dedicata agli oceani

Il tour nazionale della Dictée en Gare 2026 è un’iniziativa culturale promossa da France Culture e SNCF Gares & Connexions, con la partecipazione di Hubs & Connexions e il sostegno del Governo del Principato di Monaco. L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 25 marzo, quando la stazione si trasformerà, per la prima volta nella sua storia, in una grande aula didattica aperta al pubblico.

Cuore dell’evento sarà la celebre “dictée”, esercizio di ortografia e ascolto che, per l’occasione, assume una dimensione partecipativa e conviviale. A guidare i partecipanti sarà Rachid Santaki, scrittore e animatore culturale, che vestirà i panni del “maestro” davanti a una platea eterogenea composta da viaggiatori, residenti, studenti e curiosi.

L’iniziativa, gratuita e accessibile a tutte le età – dai 7 ai 99 anni – prevede cinque sessioni della durata di 30 minuti ciascuna, in programma alle ore 10, 11, 12, 14 e 15. I partecipanti potranno cimentarsi con brani tratti dalla letteratura, in un contesto volutamente informale: la correzione sarà collettiva e non sono previste valutazioni individuali, con l’obiettivo di eliminare ogni pressione e favorire il piacere della lingua.

L’edizione monegasca sarà dedicata alla tutela degli oceani e dei fondali marini, un tema scelto in omaggio all’Istituto Oceanografico di Monaco, simbolo della ricerca scientifica e ambientale del Principato. I testi proposti durante le dettature saranno coerenti con questa tematica, con l’intento di unire cultura e sensibilizzazione ecologica.

A rendere ancora più ricca la giornata contribuiranno la partecipazione di personalità pubbliche locali, chiamate a introdurre i brani, e gli intermezzi musicali del pianista Steve Villa-Massone, che accompagneranno le diverse sessioni.

La Dictée en Gare si inserisce in un progetto più ampio volto a promuovere la lettura e la padronanza della lingua francese, ma anche a favorire l’incontro tra persone di diverse provenienze sociali e culturali. Le stazioni ferroviarie diventano così spazi di aggregazione e diffusione culturale, confermando il loro ruolo di veri e propri luoghi di vita.

Dopo Monaco, il tour proseguirà in diverse città francesi nel corso dell’anno: Dijon (29 aprile), Saint-Quentin (20 maggio), Dieppe (17 giugno), Pau (1° luglio), Lyon Part-Dieu (16 settembre), Nancy (7 ottobre), Tours (4 novembre) e Lorient (2 dicembre).

Dietro l’iniziativa, l’impegno congiunto di importanti realtà culturali e infrastrutturali. France Culture, tra le principali emittenti radiofoniche francesi per diffusione e contenuti podcast, promuove la conoscenza e il dibattito pubblico attraverso una vasta offerta editoriale. SNCF Gares & Connexions, dal canto suo, gestisce e sviluppa le stazioni ferroviarie come ecosistemi multifunzionali, investendo anche nella programmazione culturale con centinaia di eventi ogni anno. Hubs & Connexions, filiale internazionale del gruppo, è attiva nello sviluppo e nella gestione delle stazioni all’estero, tra cui quella di Monaco Monte-Carlo.

Il Tour 2026 conferma la sua vocazione: trasformare un esercizio scolastico in un’esperienza collettiva, accessibile e coinvolgente, capace di rinnovare il rapporto con la lingua e la cultura.



