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Eventi | 19 marzo 2026, 13:00

Alla Villa Paloma una grande retrospettiva dedicata al maestro del surrealismo internazionale - Victor Brauner

Dal 3 luglio e per sei mesi, il Nouveau Musée National de Monaco presenta “L’Aventure magique”, un’esposizione unica che svela un’eccezionale collezione privata dell’artista romeno

Victor Brauner, Pasto della sonnambula, 1942. Olio su tela, 61 × 46 cm. Collezione privata, Monaco. © Sacem Monaco 2026

Victor Brauner, Pasto della sonnambula, 1942. Olio su tela, 61 × 46 cm. Collezione privata, Monaco. © Sacem Monaco 2026

A partire dal 3 luglio, il Nouveau Musée National de Monaco dedica l’intero spazio espositivo della Villa Paloma a Victor Brauner (1903–1966), figura centrale del surrealismo internazionale e artista ancora oggi in parte da riscoprire. La mostra, intitolata “Victor Brauner. L’Aventure magique”, sarà visitabile per sei mesi e propone un viaggio completo e affascinante nell’universo creativo dell’artista.

Per la prima volta viene presentata al pubblico un’importante collezione privata che attraversa l’intera produzione di Brauner, dagli anni Venti agli anni Sessanta, includendo dipinti, disegni e sculture. Accanto a oltre 160 opere, l’esposizione propone anche dieci oggetti d’arte extra-occidentali appartenuti all’artista, concessi in prestito dal Museo d’arte moderna e contemporanea di Saint-Étienne Métropole, a testimonianza delle influenze culturali che hanno alimentato la sua ricerca.

L’opera di Victor Brauner si distingue per originalità, erudizione e spirito inventivo, spesso attraversato da una sottile ironia. Le sue radici romene e il contesto delle avanguardie di Bucarest negli anni Venti, insieme all’incontro con André Breton e al movimento surrealista a partire dal 1933, hanno contribuito a forgiare un linguaggio artistico unico. A queste influenze si aggiungono l’interesse per le civiltà arcaiche, le mitologie e le arti extra-occidentali, così come l’attrazione per l’esoterismo e le correnti romantiche tedesche.

Il risultato è una produzione polimorfa e visionaria, in cui pittura, disegno, scultura e oggetto si intrecciano per dare vita a un universo simbolico complesso. Le opere di Brauner si configurano come veri e propri laboratori visivi, popolati da metamorfosi e figure enigmatiche, in bilico tra autobiografia e dimensione universale. Nel tentativo di sottrarsi alla realtà contingente e alle tensioni storiche del suo tempo, l’artista costruisce mondi immaginari dove il fantastico convive con il meraviglioso, talvolta attraversato da un’ironia sottile o sublimato da una dimensione magica.

Nonostante il peso della storia del XX secolo, che ha segnato profondamente la vita di molti artisti stranieri della sua generazione, Brauner ha continuato a creare con straordinaria coerenza e tenacia. Come egli stesso dichiarava nel 1941: «Ogni disegno, ogni scoperta sarà un luogo straordinario e sconosciuto, ogni dipinto sarà un’avventura».

«La mostra che gli è dedicata a Monaco intende condividere con il pubblico più ampio possibile l’avventura magica di questo grande artista, attraverso una collezione privata unica che presenta una delle opere più singolari e affascinanti del XX secolo», afferma Camille Morando, curatrice dell’esposizione, storica dell’arte e responsabile della documentazione delle collezioni moderne al Centre Pompidou, nonché docente all’École du Louvre.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo pubblicato dalla casa editrice Hatje Cantz.

Informazioni pratiche

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00; 

nei mesi di luglio e agosto l’orario è esteso dalle 11:00 alle 19:00. 

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6 euro, mentre l’accesso è gratuito per i minori di 26 anni, gruppi scolastici, cittadini monegaschi, membri ICOM e CIMAM, persone in cerca di lavoro e visitatori con disabilità. 

L’ingresso è gratuito per tutti ogni domenica.

Sede
Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma
56, boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco

Per ulteriori informazioni: 
https://www.nmnm.mc/programmation/actualites/ 
 

Redazione

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