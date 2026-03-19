Alla Villa Paloma una grande retrospettiva dedicata al maestro del surrealismo internazionale - Victor Brauner

A partire dal 3 luglio, il Nouveau Musée National de Monaco dedica l’intero spazio espositivo della Villa Paloma a Victor Brauner (1903–1966), figura centrale del surrealismo internazionale e artista ancora oggi in parte da riscoprire. La mostra, intitolata “Victor Brauner. L’Aventure magique”, sarà visitabile per sei mesi e propone un viaggio completo e affascinante nell’universo creativo dell’artista.

Per la prima volta viene presentata al pubblico un’importante collezione privata che attraversa l’intera produzione di Brauner, dagli anni Venti agli anni Sessanta, includendo dipinti, disegni e sculture. Accanto a oltre 160 opere, l’esposizione propone anche dieci oggetti d’arte extra-occidentali appartenuti all’artista, concessi in prestito dal Museo d’arte moderna e contemporanea di Saint-Étienne Métropole, a testimonianza delle influenze culturali che hanno alimentato la sua ricerca.

L’opera di Victor Brauner si distingue per originalità, erudizione e spirito inventivo, spesso attraversato da una sottile ironia. Le sue radici romene e il contesto delle avanguardie di Bucarest negli anni Venti, insieme all’incontro con André Breton e al movimento surrealista a partire dal 1933, hanno contribuito a forgiare un linguaggio artistico unico. A queste influenze si aggiungono l’interesse per le civiltà arcaiche, le mitologie e le arti extra-occidentali, così come l’attrazione per l’esoterismo e le correnti romantiche tedesche.

Il risultato è una produzione polimorfa e visionaria, in cui pittura, disegno, scultura e oggetto si intrecciano per dare vita a un universo simbolico complesso. Le opere di Brauner si configurano come veri e propri laboratori visivi, popolati da metamorfosi e figure enigmatiche, in bilico tra autobiografia e dimensione universale. Nel tentativo di sottrarsi alla realtà contingente e alle tensioni storiche del suo tempo, l’artista costruisce mondi immaginari dove il fantastico convive con il meraviglioso, talvolta attraversato da un’ironia sottile o sublimato da una dimensione magica.

Nonostante il peso della storia del XX secolo, che ha segnato profondamente la vita di molti artisti stranieri della sua generazione, Brauner ha continuato a creare con straordinaria coerenza e tenacia. Come egli stesso dichiarava nel 1941: «Ogni disegno, ogni scoperta sarà un luogo straordinario e sconosciuto, ogni dipinto sarà un’avventura».

«La mostra che gli è dedicata a Monaco intende condividere con il pubblico più ampio possibile l’avventura magica di questo grande artista, attraverso una collezione privata unica che presenta una delle opere più singolari e affascinanti del XX secolo», afferma Camille Morando, curatrice dell’esposizione, storica dell’arte e responsabile della documentazione delle collezioni moderne al Centre Pompidou, nonché docente all’École du Louvre.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo pubblicato dalla casa editrice Hatje Cantz.

Informazioni pratiche

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00;

nei mesi di luglio e agosto l’orario è esteso dalle 11:00 alle 19:00.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 6 euro, mentre l’accesso è gratuito per i minori di 26 anni, gruppi scolastici, cittadini monegaschi, membri ICOM e CIMAM, persone in cerca di lavoro e visitatori con disabilità.

L’ingresso è gratuito per tutti ogni domenica.

Sede

Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Per ulteriori informazioni:

https://www.nmnm.mc/programmation/actualites/

