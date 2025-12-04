Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBESLes fêtes de fin d'annéeAntibes - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
- Esplanade du Pré des Pêcheurs - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato
- Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30
- Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30
Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
Petite pinède
- Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato
- Le chemin des crèches - Dal 6 dicembre all’11 gennaio
Jardin de la pinède
- Dalle 9,30 alle 17
Le Téléthlon de Noël
- Il 6 dicembre - Sur la place des Martyrs de la Résistance,
Divers
- Ateliers Jardin Cerutti - Square Cerutti – Antibes - Fino al 7 dicembre
- Semaine de l'IA - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 6 dicembre
- Les scènes du conservatoire - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 5 dicembre
- 24e édition "Solidar'livres" - Espaces du Fort Carré - Antibes - Dal 4 al 7 dicembre
- L'harmonie des sphères - Espaces du Fort Carré – Antibes - Il 10 dicembre
Théâtre
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes
- Foutue Bergerie - Il 10 & 11 Dicembre
Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes
- Happy Hours - Il 4, 5 & 6 Dicembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Pyjama pour six - Il 5, 6, 7, 12, 13 & 14 dicembre
- Journée mondiale de lutte contre le SIDA - Il 7 Dicembre
Mostre – Esposizioni
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
- Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes
ASPREMONT
Marché de Noël à Aspremont
Festa tradizionale
Domenica 7 dicembre 2025 dalle 8 alle 17.
Salle Honoré Trastour
115 Avenue Caravadossi
BREIL SUR ROYA
Mostra alla scoperta delle balene
Fino all’8 dicembre
3 rue Pasteur
CAGNES SUR MER
Bain de Noël
Domenica 7 dicembre 2025.
Ecole Municipale de voile
Rue du Capitaine de Frégate Hippolyte Vial
CANNES
Visite thématique - The Last Dance
Philosopher en sculpture
Giovedì 4 dicembre 2025
Horaire(s) :
16h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Ridz Compagnie - "Isicathulo"
Saison du Théâtre de la Licorne
Giovedì 4 dicembre 2025
Horaire(s) :
19h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Azur Ride Contest
Championnat de France de trottinette freestyle
Da venerdì 5 dicembre 2025
a domenica 7 dicembre 2025
Skatepark
La Croisette
Les Jardins de la Roseraie
Tempête et incendie : quand l'art se déchaîne
par Delphine François
Venerdì 5 dicembre 2025
Horaire(s) :
14h30
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Visite guidée - Villa Domergue
Réserver
Sabato 6 dicembre 2025
Horaire(s) :
15h et 16h
Villa Domergue et ses jardins
15 avenue Fiesole
Impasse Fiesole
La balade du Téléthon
Sabato 6 dicembre 2025
Horaire(s) :
2 départs : 10h et 14h
Partenza e arrivo nel parcheggio del Municipio
La Fontaine… et nous !
Sabato 6 dicembre 2025
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Companhia Paulo Ribeiro - Avec l'Orchestre National de Cannes "Louis Lui"
Réserver
Sabato 6 dicembre 2025
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Nederlands Dans Theater -NDT2
Domenica 7 dicembre 2025
Horaire(s) :
20h00
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Nordic des îles
Domenica 7 dicembre 2025
Horaire(s) :
Départ de la course à 11h
île Sainte-Marguerite, Cannes
Événement sportifCourseTout public
Cross des îles 2025
Domenica 7 dicembre 2025
Horaire(s) :
De 10h à 15h
île Sainte-Marguerite, Cannes
Visite du boulevard de la Croisette
Martedì 9 dicembre 2025
Horaire(s) :
14h
Devant l'Office de tourisme, 1 boulevard de la Croisette à Cannes.
Atelier enfants - Poussière d'étoiles
Mercoledì 10 dicembre 2025
Horaire(s) :
14h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CARROS
NoVLand
Danza
Venerdì 5 dicembre 2025 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
ISOLA
Coppia di sentieri
Competizione sportiva
Sabato 6 dicembre 2025 da 9.
Isola 2000
Apertura dello stabilimento sciistico di Isola 2000
Sabato 6 dicembre 2025 dalle 10 alle 12.
Station d'Isola 2000
LA BRIGUE
Mercato di Natale
Sabato 6 dicembre da 09:00 a 16:00
Place de Nice et salle des fêtes
LA GAUDE
Humains
Teatro
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21.
Centre culturel La Coupole
7396 route de Cagnes
LE BROC
Marché de Noël à Le Broc
Festa tradizionale
Da sabato 6 a domenica 7 dicembre 2025 dalle 10 alle 18.
Places de la Fontaine et de la Ferrage
LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Visita guidata: L'Impérial
Giovedì 4 dicembre da 10:00 a 11:30
L'Impérial, 9 avenue de la Madone
Comédie Musicale Hospitalière - Voyage autour du monde
Venerdì 5 dicembre da 20:00 a 22:00
Théâtre Francis Palmero, 8 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Inauguration Marché de Noël
Venerdì 5 dicembre da 18:00 a 19:00
Mail du Bastion
Un Noël à la montagne - Luges du père Noël
5 dicembre > 4 gennaio
Esplanade Francis Palmero
Un Noël à la montagne - Les crèches
5 dicembre > 4 gennaio
Place Koenig, Place de la Mairie, Place Honoré 2,
Un Noël à la montagne - Stands gourmands
6 dicembre > 4 gennaio
Jardin Bioves - Partie Haute, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Concerts de Jazz
6 dicembre > 4 gennaio
Marché - Halles Municipales, 5 quai de Monléon
Un Noël à la montagne - Manèges
6 dicembre > 20 dicembre
Jardin Bioves - Partie haute, 14 avenue Boyer
Concert de noël
Domenica 7 dicembre da 14:30 a 17:00
Chapelle des Pénitents Noirs 7 bis rue Gal Gallieni
Visita guidata al Museo della Preistoria Regionale di Mentone
Domenica 7 dicembre da 15:00 a 16:30
Musée de Préhistoire Régionale, Rue Lorédan Larchey
Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 10 dicembre da 10:00 a 10:45
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Le village de Noël - Au pays de Nounours
Dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026
Apertura quotidiana ore 11 salvo venerdì 5 dicembre ore 16.
Port de Monaco
La Patinoire
Dal 5 dicembre al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
Charity - "21st Monaco Red Nose Day"
Il 6 dicembre 2025
Un’occasione unica per (ri)scoprire i diversi modelli iconici che, nel corso degli anni, hanno conquistato grandi e piccoli:
il tradizionale naso rosso,
i nasi gialli con smiley (stella, cuore, occhiolino),
le versioni rosse e bianche con smiley e occhiolini,
le shopping bag,
e le palline di Natale Frankie.
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
Thérèse et Isabelle - Teatro
Da giovedì 4 a sabato 6 dicembre 2025 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Solucop
Giovedì 4 dicembre 2025 dalle 14 alle 20.
Venerdì 5 dicembre 2025 dalle 9 alle 17.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Greg Petras – Empêche moi
One man Show / One woman show
Giovedì 4 dicembre 2025 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Nuit d’ivresse - Teatro
Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre 2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30. Il domenica alle 16.
Da giovedì 11 a domenica 14 dicembre 2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. Il sabato alle 17:30. Il domenica alle 16.
Da giovedì 18 a domenica 21 dicembre 2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. Il domenica alle 16.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 19 e alle 22.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Match d’improvisation - Teatro
Giovedì 4 dicembre 2025 alle 19.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella
Antigone - Teatro
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Toc Toc - Teatro
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Park – Chostakovitch – Brahms
Concerto
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 20.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 18.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Christophe Basclo – Daron
One man Show / One woman show
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Jivéjigo - Teatro
2025 alle 21.
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Epidermis Circus - Spettacolo
Venerdì 5 dicembre 2025 da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Jury Experience
Spettacolo
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 19:30 e alle 21:30.
Venerdì 16 gennaio 2026 alle 19:30 e alle 21:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Kiss Cabaret
Spettacolo
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 20.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Yann Muller
Concerto
Sabato 6 dicembre 2025 alle 19.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Soprano
Concerto
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Les petites comédies des Tamalous
Teatro
Sabato 6 dicembre 2025 alle 18.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella
Zatanna – Aux frontières de la transcendance
Spettacolo
Sabato 6 dicembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
L’Aveu
Teatro
Sabato 6 dicembre 2025 alle 21.
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Chants de Noël
Concerto
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Cathédrale Sainte-Réparate
3 place Rossetti
Le Grande Parade de Noël
Sfilata, Corteo, Parata
Domenica 7 dicembre 2025 dalle 17 alle 18:30.
Avenue Jean Médecin
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Gojira
Concerto
Lunedì 8 dicembre 2025 alle 20:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Marie s’infiltre – Culot
One man Show / One woman show
Mercoledì 10 dicembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Le Noël des Orchestres du Conservatoire
Concerto
Mercoledì 10 dicembre 2025 alle 18.
Conservatoire à rayonnement régional de Nice
127 av de Brancolar
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre - esposizioni
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
06000 Nice
ROQUEBILLIERE
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Les villages - Saint-Nicolas
Sabato 6 dicembre da 10:00 a 21:00
Place du marché de Carnolès
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Les Jeudis de la Villa – Jean Plantu : Trait pour trait
Conferenza
Giovedì 4 dicembre 2025 dalle 18:30 alle 23.
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
SAINT JEANNETTE
Noël à Saint-Jeannet
Da sabato 6 a domenica 7 dicembre 2025 dalle 10 alle 18.
Dans le village
SAINT-MARTIN-VESUBIE
Marché de Noël
Festa tradizionale
Sabato 6 dicembre 2025 dalle 9 alle 18.
Village
Ateliers d’art créatif
Sabato 6 dicembre 2025 dalle 10 alle 11.
Sabato 13 dicembre 2025 dalle 10 alle 11.
Venerdì 13 marzo 2026 dalle 10 alle 11.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
Théâtre – “Et la démocratie, bordel !”
Domenica 7 dicembre 2025 dalle 16 alle 17:30.
Salle Jean Gabin
Place de la Gare routière
Exposition – « Noël et les autres fêtes de l’hiver »
Fino all’08 Gennaio 2026 - Il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
TENDE
Animation S'aMusée - Atelier créatif "Des bougies merveilleuses pour Noël"
Domenica 7 dicembre da 14:30 a 16:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VALDEBLORE
Travaux d’aiguilles à la Médiathèque de Valdeblore.
Giovedì 4 dicembre dalle 14 alle 16.
Salle du clôt
Médiathèque de Valdeblore
La Bolline
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port