Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBESLes fêtes de fin d'annéeAntibes - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026

Esplanade du Pré des Pêcheurs - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato

Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30

Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30

Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026

Petite pinède

Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato

Le chemin des crèches - Dal 6 dicembre all’11 gennaio

Jardin de la pinède

Dalle 9,30 alle 17

Le Téléthlon de Noël

Il 6 dicembre - Sur la place des Martyrs de la Résistance,

Divers

Ateliers Jardin Cerutti - Square Cerutti – Antibes - Fino al 7 dicembre

Semaine de l'IA - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 6 dicembre

Les scènes du conservatoire - Médiathèque A.Camus – Antibes - Il 3 & 5 dicembre

24e édition "Solidar'livres" - Espaces du Fort Carré - Antibes - Dal 4 al 7 dicembre

L'harmonie des sphères - Espaces du Fort Carré – Antibes - Il 10 dicembre

Théâtre

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes

Foutue Bergerie - Il 10 & 11 Dicembre

Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Happy Hours - Il 4, 5 & 6 Dicembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Pyjama pour six - Il 5, 6, 7, 12, 13 & 14 dicembre

Journée mondiale de lutte contre le SIDA - Il 7 Dicembre

Mostre – Esposizioni

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes

ASPREMONT

Marché de Noël à Aspremont

Festa tradizionale

Domenica 7 dicembre 2025 dalle 8 alle 17.

Salle Honoré Trastour

115 Avenue Caravadossi



BREIL SUR ROYA

Mostra alla scoperta delle balene

Fino all’8 dicembre

3 rue Pasteur



CAGNES SUR MER

Bain de Noël

Domenica 7 dicembre 2025.

Ecole Municipale de voile

Rue du Capitaine de Frégate Hippolyte Vial



CANNES

Visite thématique - The Last Dance

Philosopher en sculpture

Giovedì 4 dicembre 2025

Horaire(s) :

16h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Ridz Compagnie - "Isicathulo"

Saison du Théâtre de la Licorne

Giovedì 4 dicembre 2025

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner