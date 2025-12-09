 / Altre notizie

Bruno Petronilli, nuovo cavaliere dell’Ordre des Coteaux de Champagne

“La bellezza salverà il mondo”: è questa la frase di Fëdor Dostoevskij che Bruno Petronilli ha scelto per riassumere l’essenza della rivista che dirige, JamesMagazine.it

Bruno Petronilli

Uno spazio in cui il piacere si vive e si assapora senza rimorsi, tra viaggi esclusivi, il miglior Champagne e i grandi vini. Un percorso attraverso l’arte dell’eccellenza, perché Bruno Petronilli è eccellenza allo stato puro.

La sua carriera giornalistica è iniziata legata al Settimo Arte, anche se ben presto si è lasciato conquistare dall’universo della sommellerie e dalla gastronomia più raffinata. La sua firma, inconfondibile, ha convinto pienamente pubblicazioni d’élite come Spirito diVino o le edizioni italiane di Monsieur, Vogue Italia, Il Giornale e Ventiquattro de Il Sole 24 Ore.

La sua figura è protagonista nei concorsi internazionali del vino; è curatore di guide e piattaforme specializzate in ristoranti, hotel e viaggi. È stato responsabile della Guida ai Ristoranti de L’Espresso per la regione dell’Umbria e collabora abitualmente con diversi concorsi e mezzi di comunicazione, sia specializzati che generalisti, dove condivide il meglio della tradizione e dell’innovazione nel campo dello Champagne, dei grandi vini e della buona tavola.

Il milanese, cavaliere della qualità assoluta come stile di vita, oggi è anche illustre cavaliere dell’Ordre des Coteaux de Champagne, un prestigioso riconoscimento che celebra le personalità più distinte nel campo della cultura e dell’enologia.

Dal 1956 i membri dell’Ordre des Coteaux de Champagne si costituiscono come i migliori ambasciatori di un’arte sensoriale che mira a convincere tutti i sensi attraverso l’esclusività e la qualità delle migliori proposte.

Il riconoscimento a Bruno Petronilli con questa distinzione è il riconoscimento al merito di una carriera e di una vita dedicate al nobile mestiere di comunicare e condividere l’eccellenza in tutte le sue forme e versioni. Un riconoscimento a una traiettoria professionale caratterizzata da un’assoluta professionalità, presente in ogni dettaglio, aperta al mondo e capace di accogliere il meglio di ogni cultura, universalizzando tutte le arti attraverso il potere della parola e la singolare comunicazione di un buon brindisi.


 

Houda Bakkali

