Monaco alla 93ª Assemblea Generale di INTERPOL a Marrakech

Il Principato di Monaco ha preso parte alla 93ª Assemblea Generale di INTERPOL, svoltasi a Marrakech, nel Regno del Marocco, dal 24 al 27 novembre 2025, un appuntamento che ha riunito 170 delegazioni nazionali e rappresenta il principale organo deliberante dell’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale.

A rappresentare il Principato sono stati Éric Arella, Capo del Bureau Central National (BCN) di Monaco e Direttore della Sûreté Publique, Émilie Moreau, Commissaire de Police e Capo della Divisione di Police Judiciaire, e Pierre Wioska, Capitaine de Police e responsabile dell’Unité de Coopération Internationale. La presenza della delegazione monegasca ha permesso di contribuire attivamente ai tavoli di lavoro e ai confronti multilaterali.

L’Assemblea Generale ha approvato un numero significativo di risoluzioni strutturanti, affrontando temi di rilevanza internazionale legati alla sicurezza globale, al contrasto della criminalità transnazionale e allo sviluppo degli strumenti tecnologici di INTERPOL. I lavori hanno incluso sessioni tematiche, tavole rotonde, dimostrazioni tecniche e incontri bilaterali, offrendo alle delegazioni un quadro aggiornato delle priorità operative e istituzionali dell’Organizzazione.

Al termine dei lavori, le elezioni del Comitato esecutivo hanno portato alla nomina di Lucas Philippe, rappresentante della Francia, quale nuovo Presidente di INTERPOL per un mandato di quattro anni. Egli succede ad Ahmed Naser Al-Raisi, completando un passaggio di consegne di rilievo per l’indirizzo futuro dell’Organizzazione.

La partecipazione della delegazione del Principato ha contribuito agli scambi strategici, operativi e istituzionali dedicati al rafforzamento della cooperazione di polizia internazionale e all’esame dei progetti di riforma dei testi che regolano l’OIPC. L’Assemblea ha rappresentato un’importante occasione per consolidare le collaborazioni esistenti, valutare le nuove sfide legate alla sicurezza globale e discutere l’evoluzione degli strumenti messi a disposizione degli Stati membri.

La presenza di Monaco a Marrakech conferma l’impegno costante del Principato nel sostenere e sviluppare un sistema di cooperazione internazionale efficace, innovativo e orientato alla tutela della sicurezza comune.



