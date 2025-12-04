Monaco celebra lo Handisport nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata il 3 dicembre, il Principato de Monaco, Capitale mondiale dello sport 2025, ha scelto di promuovere le valori dello sport come strumento di sensibilizzazione e inclusione sociale.

Dal 2023, il Governo Principesco, attraverso il Dipartimento degli Affari Sociali e della Salute e la sua politica Handipact, sostiene azioni concrete a favore dell’inclusione delle persone con disabilità. Quest’anno, il tema dello handisport ha rappresentato il filo conduttore della giornata, che è stata animata da diversi eventi dedicati.

Tra le iniziative principali, S.A.S. il Principe Sovrano ha inaugurato l’esposizione fotografica «Au-delà des limites» di Romain de Sigalas, che documenta le competizioni internazionali di handisport. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità e l’esposizione sarà aperta al pubblico dal 3 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 lungo la Promenade du Larvotto, con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori sulla vita quotidiana e sui successi delle persone in situazione di disabilità.

La mattinata è stata inoltre dedicata a Handipact presso il Méridien Beach Plaza, con la cerimonia di consegna del Trophée 2025 «Handipact», assegnato quest’anno al Grimaldi Forum per l’attenzione rivolta all’inclusione durante l’esposizione «Couleurs». L’evento ha visto l’intervento di Gaël Rivière, campione olimpico di cecifoot e presidente della Fédération Française Handisport, che ha condiviso il suo percorso ispiratore, combinando la carriera da avvocato con i successi sportivi.

Il Principato di Monaco, fedele ai valori promossi da S.A.S. il Principe Alberto II, conferma il proprio impegno verso una società inclusiva e accessibile a tutti, sostenendo iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone con disabilità, come il lancio, avvenuto lo scorso ottobre, dell’applicazione StreetNav.



