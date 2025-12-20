La Magia del Natale illumina Monte-Carlo

Monte-Carlo si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco programma di esperienze, eventi e proposte gastronomiche firmate Monte-Carlo Société des Bains de Mer, invitando residenti e visitatori a trascorrere festività indimenticabili nel cuore del Principato.

Durante il periodo delle feste di fine anno, Monaco si trasforma in uno scenario incantato dove tradizione, eleganza e spirito natalizio si incontrano. Tra soggiorni d’eccezione, momenti da condividere in famiglia, cene raffinate e réveillon scintillanti, gli ospiti sono invitati a concedersi una parentesi di pura magia nello stile inconfondibile di Monte-Carlo.

Grande protagonista è l’offerta gastronomica, declinata in esperienze per ogni gusto. Tra gli indirizzi “signature”, spiccano le creazioni originali di Cédric Grolet Monte-Carlo, con bûches gourmet e Tea Time festivi, oltre ai raffinati réveillon al Café de Paris Monte-Carlo o al Marlow, per una cena dall’eleganza decisamente british.

Per gli amanti dell’alta cucina, i ristoranti stellati propongono viaggi gastronomici d’eccezione: il Blue Bay Marcel Ravin invita a un percorso dai sapori caldi e avvolgenti, mentre L’Abysse Monte-Carlo firma un réveillon unico che fonde la tradizione culinaria francese con l’eccellenza giapponese.

Non mancano le proposte più conviviali, come il menu accogliente dell’Orange Verte per una serata intima con i propri cari o il Brunch di Natale al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, ideale per prolungare il piacere delle feste dopo lo scambio dei regali.

Il mese di dicembre sarà inoltre animato da numerose iniziative pensate per grandi e piccoli. Passeggiando tra le iconiche boule de neige ispirate ai carillon, i visitatori potranno scoprire storie incantate animate dalle renne di Babbo Natale. A completare l’atmosfera, un imponente spettacolo luminoso illuminerà la facciata del Casinò di Monte-Carlo, mentre dal 20 al 25 dicembre Babbo Natale e la sua corale faranno visita al Principato, regalando momenti di autentica emozione.

Per chi è alla ricerca di un’idea regalo originale, le carte regalo di Monte-Carlo Société des Bains de Mer rappresentano un invito a offrire esperienze, emozioni e ricordi da vivere nel tempo.

Con la Magia del Natale, Monte-Carlo Société des Bains de Mer rinnova il suo impegno nel creare momenti d’eccezione, confermando il Principato come una delle destinazioni più affascinanti per celebrare le festività di fine anno.



https://www.montecarlosbm.com/fr