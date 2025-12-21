Lumache alla niçoise su blinis di patate e pistou cremoso: un classico rivisitato

La cucina di Nizza è un tesoro di sapori autentici, dove la tradizione mediterranea incontra la creatività moderna.

Tra le specialità più sorprendenti ci sono le lumache, consumate nella regione sin dai tempi antichi, spesso accompagnate da aglio, olio d’oliva e erbe aromatiche locali.



Oggi vi proponiamo una rivisitazione raffinata della classica lumaca “à la provençale”: escargots sur blinis de pommes de terre et pistou crémeux, un piatto servito con successo in bistrot storici del Vieux Nice, come Chez Palmyre. Facile da preparare a casa, è perfetto come antipasto per un pranzo o una cena speciale.



Ingredienti (per 4 persone)

Per i blinis di patate

500 g di patate

20 g di grosso sale

2 litri d’acqua

4 uova

2 cucchiai di panna o latte intero

Sale e pepe

Noce moscata in polvere

Per le lumache

500 g di lumache (già cotte o in barattolo)

Se crude: 1 carota finemente tritata, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 1 gambo di sedano, 2 foglie di alloro, 10 cl di vino bianco, 40 g di burro, qualche rametto di timo fresco, sale e pepe

Per la crema di pistou

30 cl di panna fresca

1 mazzetto di erba cipollina

1 mazzetto di prezzemolo

1 mazzetto di basilico

2 spicchi d’aglio

2 cucchiai di pinoli

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

10 cl di olio d’oliva

Sale e pepe

Fase di preparazione

Preparazione

Blinis di patate

Pelare e tagliare le patate a cubetti. Cuocere in acqua salata per circa 12 minuti.

Scolare e schiacciare le patate, lasciandole raffreddare leggermente.

Incorporare i tuorli, la panna, sale, pepe e una buona spolverata di noce moscata.

Montare gli albumi a neve e unirli delicatamente al composto.

Lumache

Se usate lumache già cotte, sciacquatele semplicemente.

Se crude, dopo averle ben lavate, cuocetele per circa 1 ora con carota, cipolla, aglio, sedano, alloro, vino bianco, burro, timo, sale e pepe.

Crema di pistou

Tostare i pinoli in padella a secco.

Nel mixer, frullare metà della cipollina, una manciata di prezzemolo, il basilico, i pinoli tostati, parmigiano, aglio, sale, pepe e 10 cl di olio d’oliva fino a ottenere una crema liscia.

Aggiungere metà della panna, frullare di nuovo e trasferire in un pentolino, scaldando a fuoco basso senza far bollire.

Cottura dei blinis

Scaldare una padella leggermente unta, versare piccole quantità di impasto e cuocere 1 minuto per lato. Tenere al caldo.

Assemblaggio del piatto

Riscaldare leggermente i piatti.

Porre un blinis per persona, adagiare 6-8 lumache sopra.

Coprire delicatamente con la crema di pistou.

Guarnire con foglie di basilico, prezzemolo, erba cipollina e qualche pinolo tostato. Servire subito.



Con questa ricetta, la cucina nizzarda rivive in una combinazione di tradizione e modernità: sapori autentici che raccontano il territorio, con un tocco di eleganza che farà leccare i baffi anche ai palati più esigenti.





