Alpi Marittime, meno luce artificiale per salvare le stelle

Proteggere il cielo notturno significa difendere un patrimonio naturale unico. Nelle Alpi Marittime questa consapevolezza si traduce in un vasto piano di rinnovamento dell’illuminazione pubblica, pensato per ridurre l’inquinamento luminoso, contenere i consumi energetici e migliorare la qualità della vita.



Dal 2019, anno in cui il territorio Alpes Azur Mercantour ha ottenuto il riconoscimento di Riserva Internazionale di Cielo Stellato (RICE), il Dipartimento ha rafforzato il proprio impegno ambientale.

Dal 2023 è operativo un programma di modernizzazione degli impianti, realizzato con il supporto del SICTIAM e ispirato ai principi del Green Deal e dello Smart Deal.





Il progetto punta sul passaggio alle lampade LED e su sistemi di gestione intelligente della luce. I risultati sono significativi: consumi ridotti del 50-70%, minori costi di manutenzione, abbattimento delle emissioni di CO₂ e una luce più direzionale, meno invasiva per la fauna notturna. In cinque anni la quota di illuminazione pubblica rispettosa del cielo è passata dal 19% al 56%.



Oltre la metà dei punti luce è già stata rinnovata, più di 400 lampioni eliminati e in oltre l’80% dei comuni l’illuminazione viene spenta o attenuata nelle ore centrali della notte. L’investimento complessivo è di 20 milioni di euro, di cui 12 milioni a carico del Dipartimento.



Oggi la RICE coinvolge 75 comuni su un’area di 2.300 km², dove è possibile osservare più di 3.000 stelle a occhio nudo.

Uno spazio di eccellenza ambientale che guarda avanti: nel 2026 Valberg ospiterà il Congresso nazionale delle Riserve di Cielo Stellato e aprirà la Maison départementale de l’Environnement et de l’Observation, centro dedicato alla divulgazione scientifica e all’astronomia.



Un modello virtuoso che unisce sostenibilità, innovazione e tutela della notte.





