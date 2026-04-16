Monaco ospita dal 20 al 23 aprile 2026 l’Assemblea Generale dell’Organizzazione Idrografica Internazionale con la partecipazione del Principe Alberto II

La comunità idrografica mondiale si riunirà a Monaco dal 20 al 23 aprile 2026 in occasione dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione Idrografica Internazionale (OHI), principale forum decisionale globale in materia di idrografia, cartografia dei fondali marini e standard dei dati marittimi.

L’evento, organizzato con cadenza triennale, rappresenta l’organo decisionale centrale dell’Organizzazione e vedrà la partecipazione di delegati provenienti da 104 Stati membri, insieme a rappresentanti di governi, autorità marittime, organizzazioni internazionali e leader dell’industria. I lavori saranno dedicati alla valutazione dei progressi compiuti nel settore e alla definizione delle priorità strategiche per il prossimo triennio.

L’edizione 2026 assume un rilievo particolare in quanto includerà l’elezione del Segretario Generale e di un Direttore, figure che guideranno l’Organizzazione negli anni a venire.

L’apertura ufficiale è prevista per lunedì 20 aprile alla presenza di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, che conferirà la prestigiosa Medaglia Principe Alberto I per l’idrografia, riconoscimento assegnato a personalità che hanno apportato contributi eccezionali al settore.

Le sessioni ufficiali saranno presiedute da Michel Amafo del Suriname e includeranno anche la cerimonia di accoglienza dei nuovi Stati membri, tra cui Cabo Verde, Kiribati, Gambia, Lituania, Bahamas e Panama, i cui vessilli saranno presentati durante l’apertura.

Parallelamente ai lavori istituzionali, presso l’Auditorium Rainier III si terrà un’esposizione dedicata alle innovazioni tecnologiche e alle iniziative internazionali nei campi dell’idrografia, della cartografia oceanica e dei servizi marittimi. Tra le tecnologie presentate figura il DriX O-16 di Exail, un veicolo di superficie senza equipaggio progettato per operazioni transoceaniche, dotato di capacità complete di mappatura dei fondali, autonomia fino a 30 giorni e una portata di 3.500 miglia nautiche.

Il progetto Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 presenterà invece la Bathysphère, un globo interattivo che consente di visualizzare dati sui fondali marini a livello globale e monitorare i progressi verso l’obiettivo di mappare integralmente gli oceani.

Nel corso della settimana è inoltre prevista la presenza di unità navali e di ricerca. Gli Stati Uniti invieranno la nave oceanografica USNS Marie Tharp, lunga 110 metri, mentre l’Italia parteciperà con il cacciatorpediniere Caio Duilio di 152 metri.

Mercoledì 22 aprile si terrà una sessione speciale dedicata a due temi chiave per il futuro del settore. La prima, intitolata “Navigazione intelligente”, analizzerà l’impatto delle tecnologie digitali, dei servizi marittimi e della cooperazione internazionale sulla navigazione. Interverranno Nathalie Balcaen, Bernice Mahabier, Erik Eklund e Antonio Di Lieto.

La seconda sessione sarà dedicata alla cartografia oceanica e metterà in evidenza gli sforzi globali per migliorare la conoscenza dei fondali marini, con interventi di Victor Vescovo, Joanna Post e Salomé Mormentyn.

Nel corso dell’Assemblea, l’OHI firmerà inoltre accordi di cooperazione con l’Organizzazione internazionale per gli aiuti alla navigazione marittima e con ProtectedSeas, rafforzando il ruolo dei partenariati internazionali.

Per la prima volta, la cerimonia di apertura e la sessione tematica saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube dell’OHI, consentendo a un pubblico globale di seguire i lavori e i dibattiti.