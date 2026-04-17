Monaco, 17ª edizione di “1 nascita = 1 albero” al Jardin Saint-James con il sostegno della Société des Bains de Mer

Si è svolta martedì 14 aprile, nel tardo pomeriggio, presso il Jardin Saint-James, la cerimonia della 17ª edizione dell’operazione “1 nascita = 1 albero”, alla presenza di Marjorie Crovetto, Adjointe al Sindaco con delega al quadro di vita, ambiente e sviluppo sostenibile, affiancata da diversi membri del Consiglio Comunale, da Stéphane Valeri, Presidente-Délégué della Société des Bains de Mer de Monte-Carlo, e dalle famiglie coinvolte.

L’edizione di quest’anno è stata organizzata con il contributo della Société des Bains de Mer de Monte-Carlo, che ha ospitato l’evento in uno dei propri siti e finanziato la piantumazione dell’albero simbolico. L’iniziativa testimonia la collaborazione tra gli attori della Principauté a favore della tutela ambientale. In questa occasione è stato piantato simbolicamente un carrubo, albero tipico del Mediterraneo noto per la sua resistenza e longevità.

Avviata nel 2008 dall’Istituzione Comunale e storicamente realizzata con il supporto dell’Office National des Forêts, l’operazione si fonda su un principio semplice: per ogni nascita registrata nel Principato viene piantato un albero. L’iniziativa si inserisce nella campagna globale “Plantons pour la planète”, patrocinata da S.A.S. il Principe Alberto II, con l’obiettivo di piantare un miliardo di alberi, e rappresenta un impegno concreto della Mairie de Monaco a favore della riforestazione e della salvaguardia ambientale.

Dal 2020 il progetto è stato integrato nel programma “Îlot d’Avenir”, che punta all’introduzione di specie arboree più resistenti alle nuove condizioni climatiche. L’obiettivo è duplice: da un lato il ripristino di aree forestali, dall’altro la creazione di un modello di riforestazione sostenibile replicabile su scala più ampia nell’area mediterranea.

Per il 2025, le nascite registrate nel Principato sono state 732: altrettanti alberi saranno piantati nella zona di Saint-Auban, nelle Alpi Marittime, contribuendo al rafforzamento delle azioni di riforestazione nei territori limitrofi. Dall’avvio dell’iniziativa, la Mairie de Monaco ha già piantato oltre 15.000 alberi.