Yoga sur chaise: un percorso di benessere a Tende

A Tende è attivo il corso di Yoga sur chaise, un’iniziativa dedicata al benessere fisico e mentale, pensata per offrire un’esperienza di rilassamento dolce e alla portata di tutti. Le sessioni si svolgono presso la Salle de Musique, uno spazio accogliente che favorisce concentrazione e distensione.

Lo yoga su sedia è una pratica particolarmente indicata per chi desidera avvicinarsi allo yoga in modo graduale. Gli esercizi, eseguiti prevalentemente da seduti o con il supporto della sedia, permettono di migliorare mobilità, postura e respirazione, contribuendo al rilassamento generale del corpo nel rispetto delle capacità individuali.

Il corso si tiene ogni venerdì, dalle 15:00 alle 16:30, ed è programmato fino al 26 giugno 2026. La partecipazione è aperta a un pubblico adulto e non richiede alcuna esperienza precedente. La quota di partecipazione è di 8 euro.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero: 06 18 03 54 61.

Un’opportunità ideale per ritagliarsi un momento di benessere e riscoprire il piacere del movimento consapevole in un ambiente sereno e inclusivo.