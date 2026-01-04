Tradizioni alpine al Café de Paris Monte-Carlo

Dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026, la storica brasserie del Café de Paris Monte-Carlo invita il pubblico a un autentico viaggio gastronomico con le Traditions Alpines, una settimana speciale dedicata alle grandi specialità della cucina di montagna. In un’atmosfera calda e conviviale, il locale si trasforma in un elegante rifugio alpino, dove i profumi intensi dei formaggi fusi e dei piatti tradizionali riscaldano i sensi.

Protagonista dell’evento è un menu speciale ispirato alle Alpi, disponibile a pranzo e a cena, che rende omaggio ai grandi classici della tradizione savoiarda. Tra le proposte spiccano la tartiflette dorata e avvolgente, la fonduta cremosa ideale da condividere, il Mont d’Or caldo e fondente, simbolo di convivialità, fino alla tarte aux myrtilles, dessert iconico che conclude il pasto con una nota fresca e profumata.

La Semaine Alpine non è solo un appuntamento culinario, ma una vera esperienza sensoriale: ogni piatto racconta una storia di territorio, tradizione e generosità, perfettamente integrata con l’eleganza senza tempo del Café de Paris. Un’occasione unica per evadere tra le vette dei sapori alpini, senza lasciare Monaco.

Informazioni pratiche

Date: dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026

Disponibilità: pranzo e cena

Offerta: specialità montagnarde come suggerimenti alla carta

Un invito irresistibile per gli amanti della cucina di montagna e per chi desidera concedersi una settimana gourmet all’insegna delle tradizioni alpine.

Prenotazione consigliata:

https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/semaine-alpine-au-cafe-de-paris-monte-carlo