Marlow, l’eleganza britannica a Mareterra

Nel cuore di Mareterra, il nuovo quartiere di sei ettari affacciato sul mare, apre le sue porte Marlow, un ristorante che incarna l’eleganza britannica reinterpretata secondo lo stile di Monte-Carlo. Accogliente e sofisticato, con un tocco di eccentrica personalità, Marlow si propone come un nuovo punto di riferimento gastronomico e conviviale del Principato.

Pensato come un luogo da vivere in ogni momento della giornata, Marlow accompagna i suoi ospiti dal breakfast all’inglese fino alla cena, passando per brunch, tea-time e aperitivi al tramonto. L’atmosfera, elegante ma rilassata, si esprime sia negli spazi interni sia nella terrazza con vista mare, ideale per assaporare il ritmo mediterraneo senza rinunciare allo spirito british.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le serate di live music, in programma ogni venerdì dalle 18.30 alle 22.30, con sonorità jazzy e soul che accompagnano cocktail d’autore e piatti signature. Nel fine settimana, invece, il ristorante invita a scoprire l’esperienza brunch, disponibile dalle 11.30 alle 15.00 con due formule dedicate – Morning Glory e Marlow Brunch – pensate per soddisfare ogni desiderio gourmet.

Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, Marlow propone anche il Business Lunch dalle 12.00 alle 14.30: una formula a due o tre portate ideata dallo chef secondo le ispirazioni del giorno, perfetta per una pausa raffinata in un contesto informale ma curato. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, spazio al tradizionale Afternoon Tea, con scones appena sfornati, sandwich classici e una selezione di tè firmati Monaco Tea Shop.

Al calar del sole, ogni giorno dalle 17.30 alle 19.30, le Sunset Hours trasformano il Marlow in un elegante lounge bar, dove gustare cocktail signature e piatti da condividere di fronte al tramonto, preludio ideale alla serata.

La proposta culinaria unisce l’eleganza britannica all’arte di vivere mediterranea, reinterpretando con creatività grandi classici anglosassoni come il Beef Wellington o il Fish & Chips al tartufo. A completare l’esperienza, una carta cocktail d’eccezione che rivisita icone come il Blue Vesper, l’Hanky Panky o il Dark Manhattan, affiancata da una selezione accurata di whisky, cognac e rum d’annata, oltre a una raffinata cave à cigares per intenditori.

Informazioni pratiche

Orari di apertura: tutti i giorni, dalle 8.30 alle 23.30

Servizi: ristorante, bar, lounge, terrazza, servizio continuativo, salon de thé/café

Accessibilità: struttura accessibile alle persone a mobilità ridotta

Con il suo stile inconfondibile e la sua anima cosmopolita, Marlow si afferma come un luogo dove ogni momento diventa un’esperienza, tra eleganza, convivialità e un pizzico di impertinente fascino britannico.

https://www.montecarlosbm.com/fr/restaurant-monaco/marlow

