Nectars & Naturalità al Louis XV – Alain Ducasse

Dopo il successo ampiamente riconosciuto della prima edizione, Le Louis XV – Alain Ducasse presenta la seconda stagione di Nectars & Naturalité, attualmente in programma fino al 25 marzo 2026. Una serie di cene esclusive pensate per gli appassionati di grandi vini e alta gastronomia, chiamati a vivere esperienze sensoriali fuori dall’ordinario in uno dei templi mondiali della cucina.

Il concept Nectars & Naturalité nasce dall’incontro tra la visione culinaria di Alain Ducasse e l’interpretazione contemporanea dello chef Emmanuel Pilon, che insieme danno vita a una cucina essenziale, rispettosa del prodotto e profondamente ispirata ai sapori del Mediterraneo. In questo contesto, ogni serata diventa un dialogo raffinato tra piatti di grande purezza e vini d’eccellenza selezionati da prestigiose maison e domini vitivinicoli.

Ospitata nell’elegante cornice del Hôtel de Paris Monte-Carlo, la rassegna propone un calendario di appuntamenti che accompagnerà il pubblico dall’autunno alla primavera, offrendo l’occasione di scoprire etichette iconiche e territori viticoli di riferimento, esaltati da menu studiati ad hoc.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario figurano la serata del 23 gennaio con il Domaine Jean-Louis Chave (Hermitage) e quella del 25 marzo 2026 con Château Angélus (Saint-Émilion).

Nectars & Naturalité si conferma così un appuntamento imperdibile per i gastronomi più esigenti, unendo l’eccellenza della cucina contemporanea a una selezione di vini straordinari, nel segno dell’eleganza e della naturalità.

Informazioni pratiche

Periodo: fino a marzo

Luogo: Le Louis XV – Alain Ducasse, Hôtel de Paris Monte-Carlo

Prenotazioni: +377 98 06 88 62

https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/nectars-naturalite-au-louis-xv-alain-ducasse