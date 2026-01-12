CANTINE D'ITALIA 2026: in Liguria due Impronte Go Wine Lunae Bosoni e Terre Bianche confermano il riconoscimento dell’Impronta

È uscita la nuova edizione 2026 di Cantine d’Italia, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.

L’evento di presentazione e premiazione si è tenuto a Milano presso l’Hotel Melià.Cantine d’Italia 2026 si presenta con 911 cantine complessivamente selezionate, 270 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 5.140 vini segnalati, circa 1.642 indirizzi utili per mangiare e dormire

Ecco qui alcuni dati che riguardano la presenza della Liguria in Guida.

Ecco qui alcuni dati che riguardano la presenza della Liguria in Guida.

La Liguria si distingue con 18 cantine recensite.

Di queste 2 cantine riconfermano il riconoscimento dell’Impronta Go Wine: Lunae Bosoni di Castelnuovo Magra con Due Impronte e Terre Bianche di Dolceacqua con Una Impronta.

Alleghiamo per completezza l’elenco completo di tutte le cantine della regione che sono recensite nel volume: A Maccia, Biovio, Cascina delle Terre Rosse, Cheo, Cooperativa Agricola Cinque Terre, Deperi, Feipu dei Massaretti, Il Monticello, Lambruschi Ottaviano, La Ricolla, Le Rocche del Gatto, Lunae Bosoni, Pino Gino, Poggio dei Gorleri, Tenuta Maffone, Terre Bianche, Turco Innocenzo e U Cantin.

Le 911 cantine presenti nel volume sono state scelte in base all'esperienza diretta.

La Guida Cantine d’Italia 2026 è edita dall’associazione Go Wine e nasce da un’idea di Massimo Corrado che ne cura il coordinamento e la direzione editoriale. Conferma l’impegno dell’associazione volto ad affermare, anche attraverso la Guida, i principi ispiratori dell’attività associativa. La redazione Go Wine cura la redazione di tutto il volume e del repertorio delle cantine selezionate, con i contributi e le segnalazioni di giornalisti e delegati e soci Go Wine in Italia.

Per ogni cantina una pagina ricca di notizie: dall’anagrafica aziendale ai dati sulla produzione, ai referenti interni da contattare; dai giorni e gli orari di visita alle informazioni stradali; novità di questa edizione l’indicazione del costo della visita in cantina (là ove segnalato dalle cantine medesime), indicando la cifra per un’esperienza base e la cifra per un’esperienza più completa. La parte più importante è legata al racconto delle suggestioni che la cantina e il suo contesto offrono al visitatore, oltre ad una serie di utili appunti sui vini aziendali con indicazione del vino top e degli altri vini da conoscere.

Ogni cantina è presentata attraverso una valutazione in stelle (su scala 5), suddivisa nei tre aspetti che sono ritenuti rilevanti dalla Guida: il sito, l'accoglienza e i vini.

Resto confermato lo spirito dell'opera: spingere l'appassionato a viaggiare per conoscere il fascino del territorio del vino italiano attraverso il racconto di molti suoi interpreti d'elezione.

Per ulteriori informazioni:

Redazione Go Wine Editore, rif. Elisa Nota, tel. 0173 364631 gowine.editore@gowinet.it