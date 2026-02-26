Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Gli imperdibili

Mona dans tous ses États. Fino al 28 marzo 2026. Médiathèque Albert Camus - Antibes

Info su ma-mediatheque.net. Un’avventura collettiva, poetica e plastica guidata da Dominique Prévost: un legno inciso dal respiro antico che mani di oggi trasformano in un nuovo sussurro.

Scoperto in un mercatino dell’usato, questo antico legno inciso da un artista sconosciuto appresenta una maternità.



Teatro

Antibéa Théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes

Bérénice – 27 e 28 febbraio alle 20:30



Théâtre le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud – Antibes

François Guédon parte in campagna – 26, 27 e 28 febbraio alle 20:30



Le mostre

Transartcafé: storia di un luogo, 20 anni – fino al 28 febbraio – 6 Rue Dr Rostan – Antibes

L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Museo di Archeologia – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - 27 febbraio ore 10h.