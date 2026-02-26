Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Gli imperdibili
Mona dans tous ses États. Fino al 28 marzo 2026. Médiathèque Albert Camus - Antibes
Info su ma-mediatheque.net. Un’avventura collettiva, poetica e plastica guidata da Dominique Prévost: un legno inciso dal respiro antico che mani di oggi trasformano in un nuovo sussurro.
Scoperto in un mercatino dell’usato, questo antico legno inciso da un artista sconosciuto appresenta una maternità.
Teatro
Antibéa Théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes
Bérénice – 27 e 28 febbraio alle 20:30
Théâtre le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud – Antibes
François Guédon parte in campagna – 26, 27 e 28 febbraio alle 20:30
Le mostre
- Transartcafé: storia di un luogo, 20 anni – fino al 28 febbraio – 6 Rue Dr Rostan – Antibes
- L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Museo di Archeologia – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese - 27 febbraio ore 10h.
AURON
Stand up Timothé Poissonnet
One man Show / One woman show
Venerdì 27 febbraio 2026 da 20:30.
Cinéma Le Riounet
Boulevard Pompidou
Winter party ESF
Discesa con le fiaccole
Giovedì 5 marzo 2026 da 18.
Piste du Riou
BEAULIEU SUR MER
Beaulieu en scène – PYJAMA POUR SIX”
Teatro
Sabato 28 febbraio 2026 da 19:30.
Crypte de l'Eglise
bd du Général Leclerc
BEAUSOLEIL
Arte e cultura
Fino al 26 febbraio
Mairie de Beausoleil,
27 boulevard de la République
Villaggio Charlot: laboratorio "Mémoire & Mots
Fino al 28 febbraio
Villaggio Charlot: laboratorio "Mémoire & Mots
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
BREIL SUR ROYA
resto paysan: concerto-pasto Beau Aime e ClaireNicolet
Sabato 28 febbraio da 9:00 a 18:00
401, promenade Georges Clémenceau
CAGNES SUR MER
Théâtre “Bouhhh”
Teatro
Venerdì 27 febbraio 2026.
Centre culturel
28 avenue de Verdun
CANNES
Festival international des jeux 2026
Da venerdì 27 febbraio 2026
A domenica 1° marzoi 2026
Horaire(s) :
De 10h à 19h
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Spectacle - Silence, on tourne !
Venerdì 27 febbraio 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Visite guidée - Jam session
Sabato 28 febbraio 2026
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
Rose Movie
Concerto
Venerdì 27 febbraio 2026 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
GORBIO
Mostra: "Pixel e luce" al Château Lascaris
Fino al 7 marzo
Château-Musée Lascaris, Rue du Château
ISOLA
boum dei bambini
Serata danzante
Giovedì 26 febbraio 2026 da 16.
Giovedì 5 marzo 2026 da 16.
Salle Mercière
Carnevale di Isola Village
Sabato 28 febbraio 2026 da 14.
Bureau d'Information Touristique d'Isola Village
11 rue de la Liberté
Concerto vincitore di MUSIQUES AU SOMMET
Martedì 3 marzo 2026.
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
06420 Isola 2000
Spettacolo “La Pietra di Kelen”
Mercoledì 4 marzo 2026 da 18.
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Immeuble le Pelevos
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
MENTON
92ª Fête del Citron ® - Visita guidata al Giardino dell'Aranciera
Giovedì 26 febbraio da 10:00 a 10:45
L'Orangeraie, 15 rue Partouneaux
92ª Fête del Citron ® - Corso notturno
Giovedì 26 febbraio da 21:00 a 22:15
Casino Barrière Menton, Avenue Félix Faure, Promenade du Soleil Avenue Carnot,
92a Festa dei Limoni® - Visita guidata: Giardino Maria Serena
Giovedì 26 febbraio da 10:00 a 11:30
Jardin de la Villa Maria Serena, 21 promenade Reine Astrid
92a Festa dei Limoni®- Visita guidata: il giardino della Serre de la Madone
Giovedì 26 febbraio da 15:00 a 16:30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025 - 2026 - Cena e concerto: Histo'Rock
Venerdì 27 febbraio da 20:00 a 23:00
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
92a Fête du Citron® - Visita guidata al giardino delle Colombières
Venerdì 27 febbraio da 10:00 a 11:30
Domaine des Colombières (Entrée haute uniquemet), 312 route de super Garavan
92a Fête du Citron® - Scoprire i sapori di Mentone (visita a piedi)
Venerdì 27 febbraio da 10:30 a 12:30
Pasta Piemonte, 34 rue Partouneaux
Stagione artistica del Casino Barriere 2025 - 2026: Christelle Chollet in "20 anni già".
Sabato 28 febbraio da 20:00 a 21:30 e da 15:00 A 16:30
One man Show / One woman show
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
92a Fête du Citron® - Visita guidata: I vicoli della storia
Sabato 28 febbraio 2026 ore 10
92ª Fête del Citron - Passeggiata del limone
Fino al 1 marzo
Palais de l'Europe –
Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Forbes Travel Guide
Il 26 febbraio 2026
10 Av. Princesse Grâce
Printemps des Poètes - Flow d’ados autour du Slam et du Rap avec Yass Sogo
Dal 26 al 27 febbraio 2026
Orario di inizio dell'evento
14h00
5 promenade Honoré II
Pelléas et Mélisande de Claude Debussy
Fino al 28 febbraio 2026
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
Dal 4 all’8 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
NIZZA
Mama Loves Carnaval de Nice Party
Serata danzante
Giovedì 26 febbraio 2026 da 20.
Mama Shelter Nice
21 Boulevard de Riquier
Yvnnis
Concerto
Giovedì 26 febbraio 2026 alle 20.
Frigo 16
89 Route de Turin
Impro Shuffle Show
Teatro
Giovedì 26 febbraio 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
The Threeman Show
Spettacolo
Giovedì 26 febbraio 2026 alle 21:15.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
La femme de ma vie
Teatro
Venerdì 27 febbraio 2026 alle 20.
Sabato 28 febbraio 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Comptes & Légendes de Famille
Teatro
Sabato 28 febbraio 2026 alle 19:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Match d’impro – Toucont’fé
Spettacolo
Sabato 28 febbraio 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
La Roulette Russe
Teatro
Sabato 28 febbraio 2026 alle 19.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Aba Shanti-i
Concerto
Sabato 28 febbraio 2026 alle 20.
Frigo 16
89 Route de Turin
Paul Taylor – F*** Me, I’m French !
One man Show / One woman show
Sabato 28 febbraio 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Natacha Atlas
Concerto
Sabato 28 febbraio 2026 alle 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Le bonheur au travail
Teatro
Domenica 1° marzo 2026 alle 17.
Giovedì 5 marzo 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
J’aurais voulu être Jeff Bezos
Spettacolo
Martedì 3 marzo 2026 il martedì da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Grand-peur et misère du IIIe Reich
Teatro
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Fora
Circo
04 Marzo 2026
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Legenda
Teatro
Mercoledì 4 marzo 2026 alle 14:30.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Cuisine et dépendances
Teatro
Sabato 28 febbraio 2026 alle 21.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Carnaval de Nice – Batailles de Fleurs
Sabato 28 febbraio 2026 dalle 14:30 alle 16.
Place Masséna
60 minutes de découvertes - Concerto
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Musée National Marc Chagall
36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)
Les Fourberies de Scapin - Teatro
Domenica 1° marzo 2026 alle 16:30.
Domenica 15 marzo 2026 alle 11.
Sabato 16 maggio 2026 alle 21.
Domenica 24 maggio 2026 alle 18.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Teatro
Venerdì 27 febbraio 2026 alle 21.
Domenica 19 aprile 2026 alle 18.
Sabato 25 aprile 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Ados.com : Vive les vacances en famille ! - Teatro
Giovedì 19 febbraio 2026 alle 18.
Venerdì 20 febbraio 2026 alle 19:30.
Sabato 21 febbraio 2026 alle 18.
Domenica 22 febbraio 2026 alle 17.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Carnaval de Nice 2026 “Vive la Reine”
Fino al 1° Marzo 2026
https://www.nicecarnaval.com/
Place Masséna
Reines de lumière – Ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médeci
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Courage en couleur – Arts & Voix
Esposizione
Dal 27 Febbraio a 07 Marzo 2026
Neo
6 bis rue Lascaris
Reines de lumière – Exposition et ateliers
Fino all’8 marzo 2026
Nicetoile (niveau 2)
30 Avenue Jean Médeci
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
SAINT JEAN CAP FERRAT
Théâtre pour enfants “Carneval es arribat”
Teatro
Sabato 28 febbraio 2026 da 15.
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
SAINT LAURENT DU VAR
Soirée Jeux – Doppio Malto
Domenica 15 marzo 2026 da 17.
Doppio Malto
Centre Commercial Cap3000
Espace Loisirs des Jaquons – animations vacances de Février 2026
Fino al 27 Febbraio 2026
258 avenue du Zoo
SAINT MARTIN VESUBIE
Théâtre – “On ne se mentira jamais”
Domenica 1° marzo 2026 dalle 16 alle 17:30.
Salle Jean Gabin
Place de la Gare routière
Exposition – “La passion du cirque”
Fino al 5 Marzo 2026
Médiathéque départementale annexe
52, boulevard Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SOSPEL
Inaugurazione di Les Folies de Jaja
Mercoledì 4 marzo a 16:30
Les folies de Jaja, 3 Traverse du Vieux Moulin
TENDE
Le Mercantour en hiver : à la découverte d’une nature fragile
Sabato 28 febbraio da 10:00 a 14:00
Altitudine : 2000m
Lac des Grenouilles, Castérino
Les contes du cottage
Domenica 1° marzo da 15:00 a 15:45
Racconti
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Carnevale di Tenda - Associazione Genitori
Domenica 1° marzo a 14:00
Place de la Gare
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VENCE
Carnevale
Fino al 28/02/2026 ogni giorno.
Vence
Carnaval Provençal
Sfilata, Corteo, Parata
Sabato 28 febbraio 2026 dalle 14 alle 17.
Vence
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle