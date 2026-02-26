David Hallyday accende il ricordo: arriva “Requiem pour un fou”

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.30, una data attesa che promette di trasformarsi in un momento di grande intensità emotiva per tutti gli ammiratori dell’universo Hallyday.

Nel dicembre 2017 la Francia e milioni di fan nel mondo hanno salutato per l’ultima volta Johnny Hallyday, icona assoluta del rock francese. Un addio che ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di intere generazioni cresciute con le sue canzoni, la sua voce graffiante e una presenza scenica inconfondibile.

Oggi, a raccoglierne l’eredità artistica e a riaccendere simbolicamente quel fuoco sul palco, è David Hallyday. Musicista, autore e interprete di grande sensibilità, David è l’unico a poter rivendicare una legittimità tanto naturale quanto artistica in questo percorso: quella di un figlio che conosce intimamente l’uomo e l’artista, e che ne custodisce la memoria attraverso la musica.

Non è solo una questione di cognome. Pluripremiato e stimato nel panorama musicale francese, David Hallyday ha firmato “Sang pour sang”, l’album più venduto della carriera del padre, un lavoro che nel 1999 suggellò anche la loro riconciliazione personale e artistica. Un progetto diventato simbolo di un legame ritrovato e di una collaborazione entrata nella storia della musica francese.

Da questa eredità nasce “Requiem pour un fou”, definito già come l’evento musicale dell’anno. Uno spettacolo unico nel suo genere: due ore di musica che intrecciano i repertori di padre e figlio in una narrazione intensa e profondamente emotiva. Sul palco prende forma la visione personale di David sull’opera di Johnny, in un dialogo ideale che attraversa generazioni.

“Requiem pour un fou” non è soltanto un concerto, ma un viaggio fuori dal tempo, costruito attorno ai temi della filiazione, della trasmissione e dell’amore. È un omaggio sincero e potente, un patto simbolico tra passato e presente, tra memoria e futuro. Uno show “sang pour sang Hallyday”, fedele allo spirito e all’energia che hanno reso leggendario il nome Hallyday.

Atteso da tempo dai fan, lo spettacolo diventa finalmente realtà, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere grandi successi e di riscoprire, attraverso una nuova prospettiva, un patrimonio musicale che continua a emozionare.

Per le persone con disabilità è previsto un servizio dedicato: si invita a contattare direttamente le hostess al numero 00377 99 99 30 00 per informazioni e prenotazioni.

L’acquisto dei biglietti è disponibile QUI .

L’appuntamento con “Requiem pour un fou” è fissato per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 20.30 al Grimaldi Forum Monaco (Salle des Princes), cornice d’eccellenza per uno degli eventi musicali più attesi della stagione.



