Dany Boon a Monaco con “Clown n’est pas un métier !!”

Sarà uno degli appuntamenti più attesi della primavera monegasca: mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 20.00, Dany Boon salirà sul palco della Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco con il suo nuovo spettacolo, “Clown n’est pas un métier !!”, nell’ambito della 20ª edizione dei Sérénissimes de l’Humour.

Dopo sette anni lontano dalla scena teatrale e con il desiderio dichiarato di tornare a far ridere il pubblico, l’artista francese riabbraccia il suo sogno d’infanzia con un inedito one man show. Uno spettacolo che si preannuncia intenso e personale, capace di alternare ironia, osservazione sociale e quella comicità diretta che ha reso celebre Boon in Francia e all’estero.

Un’edizione speciale per i 20 anni del festival

L’evento si inserisce nel cartellone celebrativo organizzato da Monaco Live Productions, che festeggia i 20 anni dei Sérénissimes de l’Humour con una rassegna in programma dal 10 al 14 marzo 2026. Cinque giorni di spettacoli che porteranno al Grimaldi Forum una vera e propria parata di comici, in un clima di festa all’insegna della leggerezza e della condivisione.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, confermando il prestigio di un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il panorama dell’intrattenimento nel Principato.

A fare da filo conduttore alle serate sarà ancora una volta Calixte de Nigremont, maestro di cerimonie dall’eleganza raffinata e dall’umorismo inconfondibile, presenza ormai immancabile della rassegna.

Solidarietà e attenzione al territorio

In occasione di questo ventesimo anniversario, i Sérénissimes de l’Humour sosterranno la Société Protectrice des Animaux de Monaco, proseguendo l’impegno solidale al fianco delle associazioni locali e rafforzando il legame tra cultura, spettacolo e responsabilità sociale.

Informazioni

Lo spettacolo di Dany Boon si terrà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20.00 presso la Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco.

I biglietti sono disponibili a partire da 40 euro. È inoltre previsto un Pass “5 spettacoli Sérénissimes” al costo di 194 euro, prenotabile presso la biglietteria o telefonicamente.

Per chi raggiungerà la sede in auto, è disponibile un parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 8.00) di 0,20 euro ogni 15 minuti.

Le persone con disabilità sono invitate a contattare direttamente le hostess al numero 00377 99 99 30 00 per informazioni e prenotazioni dedicate.

L’acquisto dei biglietti è disponibile QUI.

Con il ritorno sul palco di Dany Boon e un programma che celebra vent’anni di successi, i Sérénissimes de l’Humour si preparano a regalare al pubblico un’edizione speciale, all’altezza di una ricorrenza importante.



