Nawell Madani- protagonista ai Sérénissimes de l’Humour

Nawell Madani- una delle protagoniste più attese della 20ª edizione dei “Sérénissimes de l’Humour”, il festival che dal 10 al 14 marzo 2026 animerà il Principato con cinque serate all’insegna della comicità e della condivisione. L’artista porterà in scena il suo nuovo spettacolo, “Tout Court”, giovedì 12 marzo alle ore 20 alla Salle des Princes del Grimaldi Forum.

Lo spettacolo, inserito nel cartellone della rassegna organizzata da Monaco Live Productions, segna un ritorno particolarmente significativo per l’attrice e comica belga di origine algerina. In “Tout Court”, Nawell Madani affronta con ironia e maturità temi attuali come il carico mentale quotidiano, la notorietà e le tentazioni dell’apparenza — tra cui, con pungente autoironia, anche il “mito” del botox.

Uno spettacolo che promette ritmo serrato, osservazione lucida e quella capacità di alternare leggerezza e profondità che ha reso l’artista una delle voci più riconoscibili della scena comica francofona.

La 20ª edizione dei “Sérénissimes de l’Humour” rappresenta un traguardo importante per Monaco Live Productions, che celebra due decenni di spettacoli, emozioni e grandi nomi della comicità internazionale.

La manifestazione si svolgerà sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II e riunirà per cinque giorni una vera e propria costellazione di artisti al Grimaldi Forum Monaco, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi del calendario monegasco.

A guidare il pubblico in questa edizione speciale sarà ancora una volta Calixte de Nigremont, maestro di cerimonie elegante e brillante, presenza ormai simbolica del festival.

In occasione del ventennale, i “Sérénissimes de l’Humour” sosterranno la Société Protectrice des Animaux de Monaco, rafforzando l’impegno della rassegna a favore delle associazioni locali e confermando la volontà di coniugare intrattenimento e responsabilità sociale.

Biglietti a partire da 45 euro, per l'acquisto cliccare QUI.

Disponibile anche il Pass 5 spettacoli Sérénissimes al prezzo di 190 euro, prenotabile presso la biglietteria o telefonicamente.

Parcheggio in loco con tariffa notturna (dalle 20.00 alle 08.00) di 0,20 euro ogni 15 minuti.

Le persone con disabilità sono invitate a contattare direttamente le hostess al numero 00377 99 99 30 00 per effettuare la prenotazione.

Con Nawell Madani e numerosi ospiti, la 20ª edizione dei “Sérénissimes de l’Humour” sarà un evento speciale dedicato alla comicità e solidarietà nel Principato.



