Nasce il Club di prodotto RivierALP Outdoor

Si è svolta oggi una partecipata riunione rivolta alle imprese e alle figure professionali del territorio per la presentazione del Club di prodotto RivierALP Outdoor, il nuovo strumento operativo dedicato alla valorizzazione del cammino e delle ciclovie tra Alpi e Mare, in un’area transfrontaliera tra Italia e Francia.

Il progetto RivierALP si sviluppa lungo un territorio unico, dove le valli alpine si connettono alle riviere liguri e francesi, mettendo in rete quattro grandi roccaforti turistiche: Limone Piemonte, Sanremo, Imperia e Mentone, unite da itinerari di lunga percorrenza pensati per camminatori e cicloturisti.

Il progetto “RivierALP: Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare”, finanziato dal programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027, è promosso da un partenariato transfrontaliero composto da nove soggetti pubblici, con Comune di Limone Piemonte nel ruolo di capofila.

Il partenariato comprende inoltre Conitours, l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, il Comune di Sanremo, la Provincia di Imperia, l’Office de Tourisme Menton Riviera & Merveilles, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française e il Département des Alpes-Maritimes.

L’obiettivo del progetto è creare un comprensorio turistico outdoor sostenibile, sicuro e attrattivo, capace di offrire esperienze autentiche che attraversano ambienti alpini, collinari e costieri, borghi storici e aree protette.

Durante l’incontro sono stati presentati i tre itinerari principali del Cammino, che collegano il Colle di Tenda con Mentone, Sanremo e Imperia, e le porte di ingresso ufficiali, individuate come punti di accesso, accoglienza e orientamento per i camminatori. Le porte di ingresso del Cammino di RivierALP sono:

Terme di Valdieri

Entracque

Limone Piemonte / Limonetto

Chiusa di Pesio

Roccaforte Mondovì

Ormea

Briga Alta

Luoghi strategici che consentono di intercettare i flussi, distribuire l’esperienza sul territorio e valorizzare le comunità locali lungo tutto l’arco del percorso.

Nel corso della presentazione sono state illustrate anche le attività già realizzate, tra cui la mappatura e il ripristino dei sentieri, la redazione della relazione tecnica degli itinerari, la creazione del passaporto del camminatore, dei timbri per le aziende aderenti, la stampa della brochure bilingue e la realizzazione dei materiali promozionali per fiere ed eventi di settore.

Ampio spazio è stato dedicato al Club di prodotto RivierALP Outdoor, che rappresenta il passaggio dalla progettazione alla gestione concreta del prodotto turistico. Il Club è pensato come una rete ufficiale di imprese, operatori turistici e professionisti, uniti dalla volontà di promuovere un turismo outdoor responsabile e di qualità.

Come ha dichiarato Beppe Carlevaris, presidente di Conitours: «Il Club di prodotto RivierALP Outdoor rappresenta un passaggio fondamentale: non è solo un progetto di promozione, ma uno strumento concreto per mettere in rete imprese, territori e professionalità lungo un asse strategico che unisce Alpi e Mare. Con RivierALP vogliamo costruire un prodotto turistico strutturato, riconoscibile e competitivo, capace di valorizzare il cammino e le ciclovie come esperienze autentiche, sostenibili e destagionalizzate. Il coinvolgimento delle imprese locali è la chiave per trasformare gli itinerari in vere opportunità di sviluppo per i territori, in un’ottica di cooperazione transfrontaliera e di qualità dell’offerta».

Aderire al Club significa entrare in un sistema coordinato di promozione e commercializzazione, utilizzare il marchio RivierALP Outdoor, partecipare a eventi, fiere ed educational tour e accedere a strumenti condivisi di comunicazione e visibilità. L’adesione è gratuita e ha una durata di tre anni.

Il Club di prodotto RivierALP Outdoor si configura così come un modello innovativo di cooperazione transfrontaliera e di collaborazione pubblico–privato, capace di rafforzare l’identità del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo economico sostenibile.

Le adesioni al Club sono ora aperte.

Info Conitours – Daniele Bottero 0171 698749

accoglienza@cuneoalps.it

RivierALP: il futuro del turismo sostenibile tra Alpi e Mare passa di qui.