Danilo Radaelli, il cuore a pedali: quando la bici diventa racconto

I lettori di Montecarlonews conoscono bene Danilo Radaelli: ne apprezzano la costanza, la bravura e quella rara resistenza alla fatica che lo ha reso, negli anni, un autentico “fotografo a pedali”.

Le sue fotocronache in solitaria, nate lungo le strade della Costa Azzurra e dell’Arrière Pays, con sconfinamenti nei dipartimenti vicini e nella confinante Italia, tra le province di Imperia e Cuneo, hanno arricchito il giornale con immagini intense e mai banali.



Scatti che sono diventati testimonianza viva di un territorio affascinante e complesso: scorci mozzafiato, vette, verde a perdita d’occhio e villaggi nascosti raggiunti dopo chilometri di salite. Un patrimonio visivo che oggi trova una casa espositiva.





Fino al 14 febbraio 2026, negli spazi di AnimaNice Saint-Isidore, è possibile visitare la mostra “Voyager en vélo dans : la Métropole de Nice, le Département Alpes-Maritimes, Monaco et la Ligurie”, una raccolta delle fotografie realizzate da Danilo Radaelli durante i suoi tour in bicicletta.

Un viaggio per immagini che documenta non solo la straordinaria varietà del territorio, ma anche le trasformazioni avvenute anno dopo anno, comprese quelle legate ai cambiamenti climatici.





L’esposizione, realizzata in partenariato con la Ville de Nice, rappresenta un riconoscimento alla bravura, al coraggio e alla determinazione di un fotografo capace di cercare luoghi fuori dai percorsi consueti, macinando chilometri e inerpicandosi su strade difficili pur di catturare l’anima dei paesaggi.



La mostra è stata fortemente voluta dalla moglie, Patrizia Gallo, come omaggio speciale per celebrare i 70 anni che Danilo compirà il prossimo 7 febbraio. Il vernissage è in programma sabato 31 gennaio, dalle 14 alle 18, in occasione dell’appuntamento con la Galette des Rois organizzato dall’associazione Le Potager de la Fantaisie.



Il Centre AnimaNice Saint-Isidore si trova al 136, boulevard des Jardiniers, a Nizza. Un invito a fermarsi, guardare e lasciarsi portare lontano, seguendo il ritmo lento e appassionato di una bicicletta.





