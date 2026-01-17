Addio a Emma e Gabriel: a Nizza cambiano i nomi più amati del 2025

Emma e Gabriel non sono più intoccabili. Dopo anni in cima alle preferenze, i due nomi simbolo delle nuove generazioni cedono il passo nel 2025 a Nizza, dove l’anagrafe registra un cambiamento netto nei gusti dei neogenitori e un sensibile aumento di nascite e unioni.



Con 6.021 nuovi nati, la capitale della Costa Azzurra segna un +2,5% rispetto al 2024, confermando un trend di crescita già avviato l’anno precedente. In questo contesto di rinnovamento, anche la classifica dei nomi più scelti subisce un vero e proprio scossone.



Léo e Giulia in vetta alle preferenze

Nel 2025 è Léo a imporsi come nome maschile più assegnato, con 110 registrazioni, seguito da Gabriel (79), Léon e Louis (64) e Noah (43). A completare la top ten figurano Andréa, Raphaël, Jules, Maël e Zayn.



Tra le bambine, la sorpresa è Giulia, che conquista il primo posto con 38 attribuzioni, superando Emma, leader negli anni precedenti. Subito dietro si collocano Louise, Anna e Alba (33 volte ciascuna) e Victoria (31). Seguono Nour, Alma, Jade, Mia ed Eléna, a conferma di una classifica femminile particolarmente dinamica.





Più matrimoni, più Pacs, più nascite

Il rinnovamento non riguarda solo i nomi. Nel 2025 a Nizza aumentano anche le unioni ufficiali, con 1.197 matrimoni e 918 Pacs, per un totale di 2.112 celebrazioni, contro le 2.054 del 2024. Un segnale di vitalità sociale che accompagna la crescita demografica.



In controtendenza rispetto all’anno precedente, invece, il numero dei decessi torna a salire: 4.878 nel 2025, contro i 4.647 del 2024.



Creatività senza confini nei nomi

Accanto ai grandi classici, spicca la fantasia dei genitori nizzardi. Tra i nomi femminili più originali compaiono Isaure, Gerdine, Nëyla, Mavie, Ninelle, Dune, Fifi, Loveleen, Manoune e Oxane.

Sul fronte maschile fanno capolino Leïto, Thadée, Lior, Mayson, Thylio, Eden-Loup, Orion, Bayron e Kaysân, ma anche scelte insolite come Aws, Deepi e Nirvanah.



Un mix di tradizione e creatività che racconta una città in evoluzione, dove anche attraverso i nomi propri si riflettono nuove influenze culturali e il desiderio di distinguersi.





