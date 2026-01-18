Tra profumi di mimosa e panorami della Costa Azzurra: la passeggiata del Grand Duc a Mandelieu

Una camminata immersa nei colori e nei profumi del Mediterraneo, con scorci che spaziano dalla baia di Cannes alle isole di Lérins, fino alla piana della Siagne.

Il Circuit du Grand Duc, sulle alture di Mandelieu-la-Napoule, è una delle escursioni più piacevoli e accessibili della Costa Azzurra, perfetta per una gita in famiglia e consigliata in modo particolare tra gennaio e febbraio, quando la fioritura della mimosa trasforma il massiccio del Tanneron in un mare giallo profumato.



Il percorso, lungo poco più di sei chilometri, offre un vero “pieno d’aria” a pochi minuti dal traffico della Riviera. La camminata è semplice, adatta anche ai bambini, con dislivelli contenuti e diversi punti panoramici che rendono l’itinerario interessante in ogni stagione.





Un percorso tra natura, panorama e relax

La partenza avviene dalla route de Tanneron, facilmente raggiungibile sia da Nizza sia da Cannes attraverso l’autostrada A8 (uscita Mandelieu-centre).

Dopo circa quattro chilometri in direzione Tanneron si incontra un parcheggio da cui ha inizio il sentiero.



La prima parte segue la pista di Barbossi, un’ampia strada forestale utilizzata anche per la prevenzione degli incendi.

Dopo circa un chilometro si raggiunge un grande bivio attrezzato con tavoli da picnic e pannelli informativi. Da qui il tracciato prosegue sul sentiero del Grand Duc, segnalato in giallo, che regala alcune delle viste più suggestive dell’itinerario.



Il cammino si snoda tra boschi di querce da sughero e tratti panoramici, alternando sentieri e piste forestali fino a ricongiungersi al punto di partenza, con la possibilità di una breve variante lungo il “sentiero delle querce da sughero”.





Dati tecnici

Lunghezza: 6,1 km

Dislivello: +220 m / –220 m

Durata: circa 2 ore

Difficoltà: facile

Adatto alle famiglie: sì (non accessibile ai passeggini; consigliato marsupio per i più piccoli)

Servizi: tavoli da picnic nella prima parte del percorso

Cartografia: “Cannes-Grasse” Côte d’Azur TOP 25 n. 3643 ET

Cosa osservare lungo il cammino

L’escursione è anche un piccolo viaggio naturalistico. Il terreno è ricco di pegmatite, una roccia vulcanica disseminata di grandi cristalli di quarzo, feldspato e mica, che scintillano alla luce del sole soprattutto lungo la pista di Barbossi.



Lungo il percorso si incontrano numerose querce da sughero, riconoscibili dalla spessa corteccia che protegge l’albero sia dal caldo sia dal freddo, oltre che dagli incendi. In alcuni punti si notano incisioni nel sughero utilizzate come accessi a postazioni di osservazione, riservate al personale autorizzato.



Il vero protagonista, però, è la mimosa. Il massiccio del Tanneron ospita la più grande foresta di mimose d’Europa.

Questa pianta, originaria dell’Australia e introdotta in Francia nel XIX secolo, fiorisce tra gennaio e marzo, colorando i pendii di giallo intenso e diffondendo un profumo inconfondibile che rende la passeggiata un’esperienza sensoriale unica.



Una gita per tutte le stagioni

Se l’inverno e l’inizio della primavera sono i periodi più spettacolari grazie alla fioritura, il Circuit du Grand Duc resta piacevole durante tutto l’anno, offrendo ombra nei mesi più caldi e un contatto diretto con una natura ancora intatta.

Una proposta ideale per chi cerca una fuga verde, senza allontanarsi troppo dalla costa e dai centri urbani.





