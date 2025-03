A Mentone una serie di appuntamenti per la Giornata Internazionale dei diritti della Donna

Nell'occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna dell'8 marzo prossimo la Città di Mentone organizza una serie di eventi

Dal 7 al 31 marzo è visitabile la Mostra fotografica sulla spianata del museo Cocteau Wonderman.

L'inaugurazione è prevista il 7 marzo con il seguente programma: Ore 11:00: discorsi degli eletti Ore 11:30: animazione – laboratorio di danza proposto da Menton Plus e animato dagli agenti del CCAS Ore 12:00: apertura del buffet

Il 13 marzo previsto un Laboratorio sui diritti delle donne presso il caveau del BIJ.

Laboratorio di scambio e informazione intergenerazionale Condotto da un partner esperto del CDIFF 06 In collaborazione con i servizi del CCAS e la Missione Locale Est 06

Infine, sabato 22 marzo - stand informativo per i partner in occasione del Forum Cittadino per l'Azione Sociale