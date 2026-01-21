Un castello, un enigma: caccia ai segreti del donjon di Roquebrune

A Roquebrune-Cap-Martin la storia prende vita sotto forma di enigma. Con l’esperienza “Les secrets du donjon”, il Castello medievale propone un’avventura originale che unisce scoperta, immaginazione e patrimonio culturale. L’attività è disponibile ogni sabato e domenica, dalle 10:00 alle 16:30, con sessioni della durata di circa un’ora, all’interno dello storico Château de Roquebrune.

All’arrivo, i visitatori possono richiedere all’accoglienza un libretto d’indagine, vero e proprio filo conduttore dell’esperienza. Attraverso indizi, prove e tappe da esplorare, il pubblico è guidato in una caccia al tesoro sorprendente e fuori dagli schemi, pensata per svelare i segreti del mastio – il cuore del castello – e di una fortezza dalla storia unica.

L’iniziativa trasforma la visita in un percorso attivo, in cui il patrimonio architettonico diventa scenario di gioco e conoscenza. Tra torri, corridoi e panorami mozzafiato sulla costa, il castello si rivela attraverso una narrazione dinamica, capace di affascinare adulti e bambini.

L’accesso al Castello è a pagamento; il libretto d’indagine viene consegnato su richiesta all’ingresso. Un’occasione ideale per vivere il monumento in modo diverso, tra divertimento, mistero e scoperta.

Informazioni pratiche

“Les secrets du donjon” – Castello medievale di Roquebrune-Cap-Martin

Ogni sabato e domenica, ore 10:00–16:30 – Durata: circa 1 ora

Accesso al Castello è a pagamento

Libretto d’indagine disponibile all’accoglienza su richiesta

Tel. 04 93 35 07 22