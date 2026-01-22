 / Altre notizie

Altre notizie | 22 gennaio 2026, 09:35

Alla Libreria Belgravia arriva “Provaci così”: il viaggio verso sé stessi guidati da Arianna Garrone

Mercoledì 28 gennaio 2026 la presentazione del libro con un’esperienza speciale: la Meditazione del Cuore guidata dall'autrice.

In un tempo in cui tutto sembra correre più veloce della nostra capacità di ascoltarci, Provaci così di Arianna Garrone si presenta come un invito prezioso a rallentare, respirare e tornare al centro della propria vita. Non è un semplice manuale, ma un percorso possibile — e profondamente umano — per ritrovare il proprio sé interiore.

Arianna Garrone è una donna dalle mille risorse, capace di intrecciare nella sua vita personale e professionale competenze diverse e complementari: Counselor Trainer e Supervisor, Docente Universitario, Coach, Professionista Olistica ed Erborista. Da oltre trentacinque anni dedica la sua energia alla ricerca, alla formazione e all’esplorazione delle dinamiche interiori, trasformando ogni esperienza in un tassello di un sapere vivo, autentico e condivisibile.

Fondatrice e direttrice dell’Istituto ARTEMISIA, Arianna è oggi un punto di riferimento per chi desidera intraprendere un cammino di consapevolezza e trasformazione. La sua attività formativa abbraccia la Pubblica Amministrazione e il settore privato — dall’ambito aziendale a quello sanitario, educativo e sociale — portando ovunque un approccio che unisce professionalità, sensibilità e una profonda visione dell’essere umano.

È da questa ricchezza di esperienza che nasce Provaci così, un libro scritto con chiarezza, delicatezza e un’intenzione luminosa: accompagnare il lettore verso una versione più autentica e serena di sé. Il testo si articola in tre sezioni fondamentali, pensate come tappe di un viaggio interiore:

Perché

Per risvegliare la consapevolezza, comprendere le proprie motivazioni e tornare protagonisti attivi della propria esistenza.

Quando

Per imparare a riconoscere i momenti in cui applicare ciò che si è appreso, migliorando relazioni, benessere e qualità della presenza.

Come

Perché sapere non basta: servono strumenti. Meditazioni, esercizi pratici e tecniche di auto-soccorso emotivo offrono un sostegno concreto per affrontare le sfide quotidiane e proseguire nel proprio cammino evolutivo.

Con uno stile accogliente e una profondità che nasce dall’esperienza vissuta, Arianna Garrone guida il lettore passo dopo passo, ricordando che ogni trasformazione inizia da un gesto semplice: la volontà di provarci. E di farlo così: con gentilezza, consapevolezza e amore verso sé stessi.

Presentazione del libro

La presentazione di Provaci così, edito da Lisianthus Editore (www.lisianthuseditore.com), si terrà mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 18:30 presso la Libreria Belgravia, in via Vicoforte 14/D, Torino.

Per informazioni e prenotazioni: Libreria Belgravia – Tel. 347 5977883

Durante l’incontro, Arianna Garrone condurrà la Meditazione del Cuore, un’esperienza dedicata ad elevare la frequenza interiore e favorire una connessione più profonda con sé stessi. Un momento unico per vivere dal vivo l’essenza del suo lavoro e del suo libro.

Toni Spagone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium