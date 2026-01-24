Domani pomeriggio, all'Eglise du Voeu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 25 gennaio 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Eglise du Voeu, in Rue Alfred Mortier 2, a lato della Promenade du Paillon, a Nizza.
L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction: François Leclaircie
- Watermuziek – G. F. Haendel
- Rosamunde – F. Schubert - Suite n°2
- Fugue en sol mineur – J. S. Bach
- Dolly – G. Faure
- Freischütz – C. M. von Weberv- Ouverture
- Cavalleria rusticana – P. Mascagni - Intermezzo
- Finlandia – J. Sibelius
L’entrata è libera e gratuita.