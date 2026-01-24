 / Altre notizie

Altre notizie | 24 gennaio 2026, 19:00

Domani pomeriggio, all'Eglise du Voeu, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Appuntamento alle 15,30. L’ingresso è libero e gratuito

Église du Voeu, Nizza

Église du Voeu, Nizza

Domani, domenica 25 gennaio 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Eglise du Voeu, in Rue Alfred Mortier 2, a lato della Promenade du Paillon, a Nizza.

L’Orchestra proporrà questo programma:

Direction: François Leclaircie

  • Watermuziek – G. F. Haendel
  • Rosamunde – F. Schubert - Suite n°2
  • Fugue en sol mineur – J. S. Bach
  • Dolly – G. Faure
  • Freischütz – C. M. von Weberv- Ouverture
  • Cavalleria rusticana – P. Mascagni - Intermezzo
  • Finlandia – J. Sibelius

L’entrata è libera e gratuita.

 

 

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium