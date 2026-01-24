Truffe telefoniche, stretta sui numeri “camuffati”: dal 2026 più facile smascherare le chiamate sospette

Dal 1° gennaio 2026 sono cambiante le regole sulla visualizzazione dei numeri telefonici per contrastare una delle truffe più diffuse degli ultimi anni: lo spoofing telefonico, ovvero la falsificazione del numero chiamante. L’obiettivo è rendere più semplice per gli utenti individuare le chiamate potenzialmente fraudolente, spesso provenienti dall’estero ma mascherate con numeri mobili locali.



Cos’è lo spoofing e perché è pericoloso

Lo spoofing consiste nell’utilizzo di software in grado di alterare il numero che appare sul display del destinatario.

I truffatori possono far comparire numeri che iniziano per 06 o 07, appartenenti a privati cittadini, aziende o persino enti pubblici, simulando così un’identità affidabile.

In questo modo riescono a conquistare la fiducia dell’interlocutore e a tentare raggiri, richieste di denaro o sottrazione di dati personali.



Chiunque può ritrovarsi, suo malgrado, con il proprio numero usato per chiamate truffaldine. Tra i segnali d’allarme: telefonate di sconosciuti che dichiarano di essere stati contattati dal vostro numero, avvisi del gestore per attività sospette o segnalazioni ripetute di tentativi di frode. Solo nel 2025 sono state registrate quasi 18 mila segnalazioni di questo tipo sulla piattaforma “J’alerte l’Arcep”.



Cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Secondo l’Arcep, l’autorità francese per le comunicazioni elettroniche, molti di questi raggiri partono da call center esteri che utilizzano numeri francesi falsificati.

Per arginare il fenomeno, da inizio 2026 gli operatori sono obbligati a far comparire automaticamente la dicitura “numero mascherato” per tutte le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano un numero mobile francese non verificabile.



Quando sullo schermo compare questa indicazione, può significare due cose: o il chiamante ha scelto volontariamente di nascondere il proprio numero, oppure il numero non è stato tecnicamente autenticato.

In entrambi i casi è un invito alla prudenza, perché potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.



Autenticazione in crescita, ma non ancora totale

Gli operatori dispongono già di protocolli tecnici per verificare l’autenticità dei numeri degli utenti in roaming, cioè quando il telefono viene utilizzato all’estero o in aree non coperte dalla rete del proprio gestore.

L’implementazione è però graduale: oggi oltre l’80% delle chiamate effettuate da utenti francesi in roaming risulta già autenticato.



Quando il sistema sarà completamente operativo, sarà possibile distinguere con maggiore precisione le chiamate legittime da quelle fraudolente provenienti dall’estero, riducendo ulteriormente il rischio di raggiri telefonici.





