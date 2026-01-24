 / Altre notizie

Altre notizie | 24 gennaio 2026, 15:00

L’IMSEE celebra i suoi 15 anni e lancia il suo nuovo sito internet

L’Istituto Monegasco di Statistica celebra il suo anniversario con il lancio di un nuovo sito internet, più moderno, intuitivo e orientato all’accessibilità.

Nuovo sito dell’IMSEE: https://imsee.mc/

In occasione del suo quindicesimo anniversario, l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) annuncia il lancio del suo nuovo sito internet, realizzato con il supporto della Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale.

Fin dalla sua creazione, l’IMSEE produce e diffonde statistiche pubbliche affidabili e indipendenti, contribuendo in modo determinante alla comprensione delle dinamiche economiche, sociali e demografiche del Principato. Questa rinnovata veste digitale rappresenta una nuova tappa nella sua missione di diffusione dell’informazione statistica, rafforzandone il ruolo di riferimento istituzionale.

Completamente riprogettato, il nuovo sito offre un’esperienza di navigazione più fluida e intuitiva, con un accesso semplificato alle pubblicazioni e agli indicatori chiave. La piattaforma sarà inoltre arricchita, nei prossimi mesi, da nuovi strumenti di consultazione e visualizzazione dei dati, pensati per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di cittadini, professionisti, ricercatori e decisori pubblici.

Attraverso questo doppio traguardo – l’anniversario e la modernizzazione digitale – l’IMSEE riafferma il proprio impegno a favore di una statistica pubblica accessibile, rigorosa e al servizio dell’interesse generale, confermando la volontà di rendere l’informazione sempre più chiara, utile e fruibile per tutti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul nuovo sito dell’IMSEE:

https://imsee.mc/
 

Redazione

