Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il momento dei beni rifugio

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla catastrofica situazione mondiale  che preoccupa non poco e fa pensare a come ripararsi dai pericoli, non solo finanziari, ma soprattutto materiali, questa simpatica vignetta.



Beppe Tassone

