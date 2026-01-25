Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla catastrofica situazione mondiale che preoccupa non poco e fa pensare a come ripararsi dai pericoli, non solo finanziari, ma soprattutto materiali, questa simpatica vignetta.
25 gennaio 2026
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Il momento dei beni rifugio
